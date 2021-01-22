На акцию в поддержку Навального в Екатеринбурге придет Ройзман

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман записал для соцсетей видео, в котором объявил, что завтра выйдет на акцию в поддержку Алексея Навального.

«Я знаю, что его отравили, а он не умер. И он сидит за то, что он не умер и посмел вернуться в Россию. Я обязан задекларировать свою позицию. Мы обязаны выйти. Никто и никогда не смеет запретить гражданам России собираться мирно и без оружия. Мы не должны бояться. Мы должны бояться только того, что потом нам будет стыдно смотреть в глаза своим детям. Потому что сейчас, из-за того, что мы боимся, вместо нас выходят наши дети», – заявил Ройзман.

Как уже писал «Новый День», власти действительно пытаются избежать участия детей в несанкционированных акциях. «В школы Екатеринбурга пришло распоряжение на завтра 23 января организовать занятость детей с 12:00 до 16:00. С детьми и родителями провести беседу о недопустимости участия в митинге, и о том, какие санкции предусмотрены за участие в несанкционированном мероприятии», – такой пост на фейсбуке оставила Ирина Скачкова, общественница и учитель из Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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