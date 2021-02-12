Эстрадные песни и «маневры спецназа»: что готова предложить власть поколению зумеров

В Екатеринбурге год от года увеличиваются бюджетные траты на молодежную политику и патриотическое воспитание, но школьники и студенты все равно предпочитают выходить на уличные протесты, рискуя попасть в автозак. Эту проблему власти поднимали еще три года назад после серии очередных антикоррупционных митингов, но с тех пор ничего не поменялось. Депутаты не раз намекали чиновникам мэрии, что те отстали от жизни, потому что предлагают подросткам неинтересные конкурсы и фестивали. РИА «Новый День» с помощью портала госзакупок изучил, какие мероприятия для молодежи в 2020 году организовывали районные администрации и клубы по месту жительства. Часть из них были отменены из-за пандемии коронавируса, тем не менее техзадания остались.

Так, вследствие карантина Чкаловский район сильно урезал свою молодежную программу – из запланированных 135 тысяч рублей было потрачено 29 тысяч, всего на два мероприятия. Одно из них – вручение паспортов 14-летним детям. А второе – конкурс «Молодое лицо района». Проводится он в нескольких номинациях, например: молодой новатор, молодой доброволец, трудовая династия, спортивная надежда, молодой интеллектуал. Участвует молодежь от 17 до 30, а в номинации «Молодая семья» – до 35 лет. Чтобы заявиться, нужно иметь документы, фото- и видеоматериалы, «подтверждающие достижения конкурсанта в заявленной номинации». Приз – билет в кино с открытой датой.

А вот эти мероприятия для современной молодежи отменили: акция «Меняем сигарету на конфету» (с закупкой 5 кг леденцов), конкурс «Мисс и мистер студенчество», фестиваль творчества «Звездный час», конкурсно-познавательная программа для молодежи «Живи безопасно», программа для первокурсников «Новый старт», конкурс «Молодая семья 2020».

Пандемия наложила отпечаток и на празднование Дня Победы. Предполагалось, что молодые волонтеры встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, устроят творческий концерт и вручат пожилым людям 18 сертификатов номиналом 500 рублей на приобретение продуктов и бытовой техники. Но из-за эпидситуации от майской акции было решено отказаться, как и от военизированной эстафеты на стадионе 32-го военного городка. Вместо 43 тысяч рублей подрядчик получил 13 тысяч рублей за изготовление полутора тысяч георгиевских ленточек с булавками и закупку призов для победителей фотоконкурса «Этот день Победы» – 30 дипломов и 15 билетов в кино с открытой датой номиналом 120 рублей (причем заказчик заплатил по 150 рублей за штуку).

Орджоникидзевский район заключал два конкурса по молодежной политике – на 58 и 203 тысячи рублей. Здесь чиновники придумали «Уличный баттл по танцам в стиле HipHop «Respect 2020». «Разработка сценария проведения уличного баттла, предварительное ознакомление со сценарным ходом уполномоченного представителя заказчика не менее чем за 15 дней до мероприятия», – говорится в описании. Исходя из этого не очень понятно, как чиновники понимают смысл слова «баттл».

В числе других мероприятий – акция «Мы – граждане России», военно-спортивные игры и эстафеты, конкурс по хореографии «Танцевальный марафон», турнир по киокусинкай, конкурс «Мисс и Мистер «Созвездие». Победителям последнего планировалось выдать сертификаты на книжную продукцию номиналом по 500, 300 и 200 рублей. Как прошел конкурс в этом году, найти не удалось, но два года назад в рамках конкурсной программы «была организована тематическая фотосессия «Россия в сердце моем», где девушки и юноши представляли образы, ассоциирующиеся у них с родиной».

Сертификаты на книжную продукцию дарили и в рамках другого районного конкурса – военно-патриотической песни «России сможем послужить». Правда, их номиналы для патриотов выше: по 1200, 1300 и 1500 рублей.

Кстати, к 9 Мая в Орджоникидзевском районе все-таки прошла акция «Ветеран живет рядом» – молодые добровольцы дарили пожилым людям гвоздики и полотенца. А вот от шахматного турнира среди команд ветеранов и молодежи пришлось отказаться.

В Октябрьском районе молодежная программа обошлась бюджету в 251 тысячу рублей. Все запланированные фестивали и конкурсы состоялись, но часть из них прошла в формате онлайн. Например, районный студенческий конкурс «Молодая мама», в котором предполагалось дефиле участниц, фотосессия и творческое задание, а в итоге жюри выбирало победительниц по видеороликам. Или патриотическая акция к 9 Мая «Помним, гордимся, наследуем», которая свелась к онлайн-выставке рисунков и музея поискового отряда в соцсетях районной администрации «ВКонтакте» и Instagram.

В июне на временной сцене в парке Павлика Морозова чиновники организовали «концертно-развлекательную программу, посвященную Дню молодежи». Одним из условий техзадания было «проигрывание музыкальных фонограмм современных эстрадных песен во время сбора участников и зрителей».

Среди других мероприятий: культурно-познавательная поездка «студенческой и работающей молодежи» в природный парк «Бажовские места», слет трудовых отрядов в веревочном парке «Маугли» в парке Маяковского, военно-спортивная игра «Маневры спецназа» в лесу на Каменных Палатках, зарница ко Дню защитника Отечества для подростков, которая прошла в парке Лесоводов России.

Еще одно мероприятие, которое не состоялось из-за пандемии, – фестиваль историко-патриотической направленности «Читай, пока молодой!» от муниципального объединения библиотек города Екатеринбурга. Название конкурса, по всей видимости, было навеяно поп-музыкой начала 90-х годов, хотя придуман он для современных школьников. На фестивале должны были проходить мастер-классы по стихосложению, сценической речи и актерским навыкам, а победителям планировалось вручить флешки на 16 Гб и настольные игры.

Некоторые районы уже опубликовали закупки по мероприятиям, которые пройдут в 2021 году. Изменений никаких не будет, снова все те же конкурсы, только, кажется, еще больше патриотизма: «Спортивная семья», «России сможем послужить», Hip Hop «Respect – 2021», патриотический конкурс «Живые строки войны», открытый турнир по быстрым шахматам «Великой Победе посвящается», «Маневры спецназа» для молодежи.

«Когда мне говорят о молодежной политике, я обычно недоумеваю. Кто-то сверху почему-то решил, что молодежь – это одна социальная группа. Но солдат, который ушел в армию, потому что никуда не поступил, и студент МГИМО – это две разные молодежи, – отмечает екатеринбургский депутат Константин Киселев, который часто выступает с критикой чиновничьих инициатив, касающихся молодежи. – Необходимо отталкиваться от целей. Если наша цель воспитать человека предприимчивого, ответственного, честного – это одна ситуация. Тогда давайте мы будем вводить в школах курсы предпринимательства, маркетинга, будем обучать продвижению в соцсетях, будем выделять деньги на поддержку молодежных стартапов. А если цель – закрыть всех молодых людей по домам, чтобы они читали только речи президента, и больше ничего, вот это другая молодежная политика. Сейчас у нас по муниципальным программам выделяются деньги на содержание молодежных и детских клубов, и с этим я в принципе согласен. В районах нужны площадки для общения. Но когда я вижу мероприятия какого-то идеологического плана, которые ничего кроме вреда не приносят, я, естественно, начинаю возмущаться. По моим ощущениям, сейчас работа мэрии с молодежью стала более вменяемой, хотя пару лет назад там был ужас. Были конкурсы со странными названиями «Под березой» или что-то вроде того».

Киселев добавил, что на выборы нового состава общественной палаты Екатеринбурга заявлялось много активных молодых людей с социальными проектами, но, к сожалению, за них никто не проголосовал.

Напомним, новая муниципальная программа «Молодежная политика» рассчитана на 2021-2025 годы. На ее финансирование будет потрачено 2,7 миллиарда рублей. На патриотические акции и соревнования за пять лет уйдет более 7,2 миллиона рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 12.02.21

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