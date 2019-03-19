«Полмиллиарда потратили на песни и пляски»: депутаты раскритиковали работу мэрии с молодежью

Городская дума отказалась принимать доклад администрации Екатеринбурга по исполнению программ молодежной политики и патриотическому воспитанию. Депутаты заявили, что эффективность проводимых мероприятий для детей и подростков не доказана, а сумма затрат возмутительна – 463,9 миллиона рублей за 2018 год. Причем финансирование программы на текущий год увеличено еще на 10%, передает корреспондент РИА «Новый День».

В первую очередь депутатов поразило, что на патриотическое воспитание было потрачено чуть более 2 миллионов рублей, а другие деньги ушли на «развитие молодежи». Начальник комитета по молодежной политике Юлия Касимова (занявшая этот пост всего три недели назад) пояснила, что в основном бюджетные средства идут на ремонт помещений детско-юношеских центров и молодежных клубов, а также на оплату труда педагогов-специалистов. Поддержка волонтерского движения и организация концертов и фестивалей обходятся значительно дешевле. Но все эти расходы в целом направлены на «развитие гражданского самосознания молодых людей», отметила Касимова.

Впрочем, представленный список мероприятий не воодушевил народных избранников. «После вашего доклада у меня ощущение, будто я окунулся в 70-е годы прошлого века. Слово «интернет» ни разу не прозвучало. У нас проводится концертно-развлекательная программа «Под березой» – и это в Екатеринбурге, в развитом мегаполисе? А плакаты? «Берегите русский язык», «Долой сквернословие», «Курение истощает» – вы хотите этим заинтересовать современную молодежь? В городе нет идеологии по воспитанию молодежи. Нужны показатели эффективности этих программ, а не просто их перечисление», – высказался Константин Киселев.

Виктор Сомиков заявил, что вообще не понимает, на что ушли деньги. «Я насчитал мероприятий на 20 миллионов, а потрачено почти полмиллиарда. У нас в городе нет молодежной политики. Моя дочь – школьница, и все мероприятия, где она участвует, кроме «Лыжни России», оплачиваются из моего кармана. В том числе патриотическое воспитание и туристические слеты», – отметил он.

Еще одна проблема, с которой депутаты потребовали разобраться – эта деятельность клуба «Солидарность» на улице Шевченко. Клуб располагается на первом этаже жилого дома, и жильцы постоянно жалуются на шум. Юлия Касимова сообщила, в «Солидарности» располагаются две театральные студии, кружок обучения на гитаре, шахматная секция и проходят репетиции команды КВН. Клуб работает до восьми часов вечера. «Да, я тоже получала эти жалобы. Я готова выехать туда с проверкой», – сообщила Касимова.

За свою подчиненную вступился вице-мэр по социальной политике Дмитрий Баранов. Он отметил, что в мэрии планируют передать все клубы по месту жительства под ответственность районов. Комитет по молодежной политике при этом будет отвечать за стратегические направления программ. «Если депутатов так интересует финансовая составляющая, мы подготовим разбивку расходов в письменном виде», – добавил чиновник.

Депутаты решили, что хотят увидеть эту информацию как можно раньше. И потребовали представить повторный отчет работы комитета за 2018 год, но уже с учетом замечаний думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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