«Потратим 2% финансирования на рок-музыкантов, а все остальное похерим?» – новая стратегия молодежной политики рассорила депутатов ЕГД

В образовательной комиссии гордумы Екатеринбурга на повышенных тонах прошло обсуждение новой стратегии молодежной политики до 2030 года. Проект представила начальник профильного комитета Юлия Касимова, чей отчет в прошлый раз депутаты жестко раскритиковали. Сегодня ситуация едва не повторилась, но на защиту чиновницы встали единороссы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрация Екатеринбурга планирует развивать 10 направлений молодежной политики. Среди них – волонтерство, патриотическое воспитание, поддержка талантливых детей, продвижение ЗОЖ, профилактика экстремизма, формирование традиционных семейных ценностей, профориентация и стимулирование предпринимательства (впрочем, два последних проекта существуют пока в перспективе). Параллельно мэрия планирует реализовать три прикладных направления – обновление инфраструктуры, повышение квалификации сотрудников ДЮСШ и молодежных клубов, создание информационных пространств.

Достигать поставленных задач чиновники будут разными способами. Например, чтобы заинтересовать молодых людей, планируется обустроить в торговых центрах «молодежные зоны». Для развития добровольчества предлагается организовать волонтерский центр с участниками 16+. Также Юлия Касимова пообещала, что в следующем году будет увеличено финансирование на проекты по гражданско-патриотическому воспитанию, где сейчас есть недостаток методической базы по продвижению «позитивного контента». Подразумевается под этим, как оказалось, проблема недоверия молодежи к власти.

Депутаты потребовали назвать конкретные суммы денег, которые тратятся на реализацию молодежной политики в Екатеринбурге, но этот вопрос вызвал путаницу среди чиновников. Юлия Касимова сначала сообщила, что на капремонт всех городских клубов в этом году выделено 7,3 миллиона рублей, а на зарплату сотрудников уходит 22,3 миллиона рублей (при этом специалисты получают в среднем 17 тысяч рублей при ставке 1,5). Затем выяснилось, что общие затраты на содержание клубов и финансирование дополнительного образования составляют 490 миллионов рублей.

«Мне очень обидно за эти деньги. Я ничего не понял из этой стратегии. Это какой-то набор абстрактных фраз, который мне напоминает времена соцреализма. Вот что за формулировка «развитие технологии социального лифта»? Куда ведет этот лифт? А «включение в мероприятия семейных блоков»? Что значит в вашем докладе «показатель вовлеченности молодежи в общество»? То есть у нас молодежь существует вне общества? Я соглашусь, что нащупать суть молодежной политики довольно сложно, но найти проблемы не стоит труда. Сейчас в Екатеринбурге формируется огромный пласт молодых рок-музыкантов, и им никто не помогает. Есть прекрасный молодежный проект «Танцуем город». Никто ими не занимается. И таких проектов по городу – десятки. А где комитет по молодежной политике?» – обрушился с критикой Константин Киселев.

Андрей Пирожков отметил, что критерием работы комитета могла бы послужить статистика правоохранителей о росте преступлений в среде молодежи. Он тоже посетовал на отсутствие конкретики в докладе, но заявил, что не стал бы искать в нем только негатив.

На защиту чиновников встал Михаил Матвеев, в прошлом курировавший социальный блок мэрии. «Доклад Юлии Касимовой был компетентным и грамотным. Она говорила академическим языком, и странно, что вы его не поняли. Комитету дают 490 миллионов рублей из 50-миллиардного бюджета, 98% тратится на зарплаты и содержание учреждений, и всего 2% – на все проекты, и ваши хотелки. Давайте эти 2% потратим на рок-клубы или рок-ансамбли, а все остальное похерим, и поставим на этом деле крест. Так что ли?» – заявил единоросс. После этих слов со стороны сотрудников администрации раздались робкие аплодисменты.

Киселев заявил, что предлагал свои идеи администрации города, но их отвергли. Другие депутаты стали возмущаться, что критика необоснованная. В итоге большинство членов комиссии проголосовали за утверждение концепции стратегии. Отчет по ее исполнению будет рассмотрен думой уже в следующем году.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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