Полпред УрФО рассказал, будут ли усиливать «воспитательный фактор» в школах после митингов

Полпред УрФО Владимир Якушев прокомментировал разговоры об усилении роли государства в воспитании детей после участия школьников и студентов в акциях протеста. По мнению чиновника, сделать это в школах и вузах можно, но 80% человек все равно возьмет из семьи.

На пресс-конференции в Екатеринбурге журналисты задали вопрос, не стоит ли усилить государственное участие в формировании молодежной политики, особенно на фоне последних событий, когда студенты и школьники вышли на митинги в поддержку Навального?

«Человек, который воспитывается в семье, на 80% копирует поведение отца или матери. И чего бы мы там ни говорили про воспитательный момент в школах, детсаду, общественных организациях, если семья на сегодняшний день занимается воспитанием, мы получаем то, что мы получаем, – ответил Владимир Якушев. – Мне кажется, воспитание детей – это непосредственная задача отца и матери. А мы и тут хотим государство впихнуть. И сегодня пошли эти рассуждения – то и то не так делаем, мало денег вкладываем, мало танцев и плясок у нас на сегодняшний день. Я считаю, огромные деньги вкладываются в формирование молодежной политики, дополнительного образования. А вот как направить своего ребенка? Мать-то где с отцом?».

При этом полпред согласен с тем, что «воспитательный фактор» в школах и вузах нужно усиливать. Но рассчитывать, что это приведет к полной вовлеченности молодежи, не стоит.

«Да, мы все созрели для того, чтобы усиливать воспитательный фактор, должны что-то менять в этой ситуации. Это касается школ, вузов, ссузов. Все сравнивают с советской школой – воспитательную функцию, мол, отбросили и ни к чему хорошему это не привело. Но только 20% – такой эффект мы получим от того, что мы усилим воспитательный момент в школах. 80% – это воспитание в семье», – подчеркнул Якушев.

Как ранее писал «Новый День», в Екатеринбурге год от года увеличиваются бюджетные траты на молодежную политику и патриотическое воспитание. Новая муниципальная программа «Молодежная политика» рассчитана на 2021-2025 годы. На ее финансирование будет потрачено 2,7 миллиарда рублей. На патриотические акции и соревнования за пять лет уйдет более 7,2 миллиона рублей. При этом школьники и студенты все равно предпочитают выходить на уличные протесты, рискуя попасть в автозак. Мы изучили, какие мероприятия для молодежи в 2020 году организовывали районные администрации и клубы по месту жительства. В списке были эстафеты, танцевальные баттлы, конкурсы патриотической песни, военно-спортивные игры и много другого.





Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 16.02.21

Екатеринбуржцам бесплатно поставят прививку от Covid-19 в «Дирижабле». / Депутатам посоветовали при заполнении декларации не забывать о банковских счетах. / Полпред президента в УрФО оценил шансы малых партий на предстоящих выборах в Госдуму РФ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»