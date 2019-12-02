Инновации в образовании. Екатеринбург

Что сегодня подразумевается под инновациями в образовании? Только ли это появление в школах 3D-принтеров и лазерных станков – или инновации бывают незаметными глазу? «Новый День» в проекте «Инновации в образовании» попытался разобраться в этом вопросе и показать инновации разными. Из нашего проекта вы узнаете – как может быть инновационным чтение в начальной школе, какие техники применяют в школах с 50% детей-мигрантов, как учатся будущие ученые и инженеры.

