Новый День: Образование
Инновации в образовании. Екатеринбург
Что сегодня подразумевается под инновациями в образовании? Только ли это появление в школах 3D-принтеров и лазерных станков – или инновации бывают незаметными глазу? «Новый День» в проекте «Инновации в образовании» попытался разобраться в этом вопросе и показать инновации разными. Из нашего проекта вы узнаете – как может быть инновационным чтение в начальной школе, какие техники применяют в школах с 50% детей-мигрантов, как учатся будущие ученые и инженеры.
Инновации в школе
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Что школы скрывают под модным словом «инновация»
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Начальная школа
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Когда даже русский язык – инновация
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Сельская школа возвращается к истокам
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