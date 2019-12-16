«Новый День» представляет спецпроект Горздрав 2.0 о новом формате управления здравоохранения Екатеринбурга. У горздрава 2.0 много задач. Одна из них — медицинская профилактика. Что есть и как заниматься спортом, чтобы не навредить организму, какие прививки ставить, если живешь на Урале, можно ли за три минуты убедиться, что рака нет и как помочь бабушке и дедушке сохранить здоровье с помощью рисования и головоломок.