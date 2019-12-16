Новый День: Здравоохранение
Горздрав 2.0
«Новый День» представляет спецпроект Горздрав 2.0 о новом формате управления здравоохранения Екатеринбурга. У горздрава 2.0 много задач. Одна из них — медицинская профилактика. Что есть и как заниматься спортом, чтобы не навредить организму, какие прививки ставить, если живешь на Урале, можно ли за три минуты убедиться, что рака нет и как помочь бабушке и дедушке сохранить здоровье с помощью рисования и головоломок.
Качество медпомощи – главная задача
Интервью с начальником управления здравоохранения Екатеринбурга Денисом Демидовым
Стоматологи помогут выявить рак
Посещать стоматолога нужно раз в полгода — это прописная истина
Зачем нужна диспансеризация?
В Екатеринбурге за 11 месяцев 2019 года диспансеризацию прошли 208 тысяч 263 жителя города. До конца года врачи обследуют еще около 40 тысяч...
Я прививки не боюсь…
В Екатеринбурге, куда каждый день прилетают авиарейсы из-за рубежа, все чаще происходят случаи так называемых завозных...
Гериатрия
Как врачи помогают старикам вернуть вкус к жизни
Лечебные игрушки для бабушек и дедушек
Арт-терапия, магниты и ЛФК на службе гериатрии
Здоровье на тарелке
Что нужно знать о правильном питании
Миссия «Накорми ребенка»
Детское питание — одна из главных проблем, которой обеспокоены диетологи всего мира.
Спорт здорового человека
В Екатеринбурге каждый год проходит огромное количество спортивных мероприятий для...
Детский спорт – инвестиция или здоровье?
Спортивные врачи Екатеринбурга замечают новую тенденцию — родители стали отдавать детей в спортивные секции не для того, чтобы укрепить их здоровье или улучшить...