«Надо какие-то краники закрутить на федеральном уровне»: депутаты и чиновники обсуждают, как отвадить молодежь от Навального

Заурядный отчет чиновников в гордуме Екатеринбурга на тему патриотического воспитания молодежи неожиданно обернулся спорами о «правильном» политическом просвещении старшеклассников.

Депутат-справедливоросс Николай Смирнягин заявил, что политическая агитация оппозиции в соцсетях завладела умами подростков. Такой вывод он сделал, побывав на нескольких встречах в школах. Избранник поинтересовался, почему городские власти не ведут политическую работу в старших классах, пока совсем не стало поздно. Председатель комиссии по образованию ЕГД Елена Дерягина прямо указала, что опасения связаны с деятельностью Алексея Навального.

В администрации Екатеринбурга с претензиями депутатов согласились лишь частично. Вице-мэр Михаил Матвеев заявил, что сегодня «ощущается давление на молодые мозги», но этой проблемой должен заниматься не муниципалитет, а органы госвласти и Госдума. «Да, на уровне государства сегодня происходит не совсем то, что нужно молодому поколению. Наверное, надо какие-то краники закрутить, какие-то открыть, но это должно быть на федеральном уровне, а не в пределах школ», – отметил чиновник.

Сотрудники комитета по молодежной политике пообещали учесть пожелания депутатов, хотя идея введения политчасов в школах их не особо вдохновила. «Надо учить детей думать самостоятельно и фильтровать информацию из интернета. С руководителями школ мы обсудим эту тему. А рекомендации депутатов воспримем как ЦУ на 2018 год», – подчеркнули в комитете.

Напомним, в Екатеринбурге акции сторонников Алексея Навального набирают, по разным оценкам, от 1 до 3 тысяч человек. В основном участниками митингов оппозиционера становятся школьники и студенты.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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