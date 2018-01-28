В Екатеринбурге на митинг за бойкот выборов вышла тысяча человек (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге завершилась акция сторонников Алексея Навального. «Забастовка избирателей» собрала около тысячи человек.

Митинг в Екатеринбурге

Открыл митинг руководитель штаба оппозиционного политика Леонид Волков. После него выступил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Выбранный в 2013 году градоначальник заявил, что сегодня в России нет демократических выборов, и выступил за бойкот.

В целом акция прошла мирно. В отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, в Екатеринбурге «бойкот» был согласован. На данный момент о задержаниях участников данных нет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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