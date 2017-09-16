«Школьники – поднимите руки!»: Навальный в Екатеринбурге пересчитал подростков

Сегодня вечером на Площади Обороны в Екатеринбурге состоялся митинг «кандидата в президенты» Алексея Навального с жителями Екатеринбурга, преимущественно – молодежью. По данным полиции, на митинге присутствовало около 1400 человек, но очевидцы говорят о гораздо большем количество – 2-3 тысячи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Навальный проявил искренний интерес к своей аудитории, возможно, даже слишком пристальный. Например, в самом начале митинга он, как бы в шутку, попросил поднять руки всех присутствующих школьников, сопроводив это репликой: «Я слышал, ваш Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребенка, даже памятку специальную выпустил – как сделать, чтобы дети не попали к страшному Навальному. Есть школьники? Поднимите руки! Есть! Не уберегли школьников от Навального! Сейчас я буду учить вас плохому, буду учить вас экстремизму».

Потом, по ходу действия, Навальный попросил поднять руки людей, которые: а) ходили на выборы; б) не ходили на выборы; в) смотрели его фильм «Он вам не Димон», произведя, таким образом, неплохое социологическое исследование. Само выступление Алексея Навального содержало в себе набор популистских лозунгов. Он обещал создать независимую прокуратуру, которая может расследовать дела даже на президента, отменить призыв в армию и повысить зарплату всем, в том числе и полиции, которая охраняла безопасность на митинге. Отдельно он высказался насчет самой злободневной темы последних дней – художественного фильма «Матильда». Навальный заявил, что сначала с помощью Мединского разделается с Поклонской, потом избавится от Мединского, а потом вообще устранит государство от участия в производстве кинофильмов.

По свидетельству сотрудников полиции, дежуривших на мероприятии, нарушений порядка допущено не было. В настоящий момент люди расходятся. Более подробно о визите Навального в Екатеринбург – скоро в нашем видеосюжете.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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