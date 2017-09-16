К началу митинга Навального в Екатеринбурге усилили меры безопасности (ФОТО)

На Площади Обороны в Екатеринбурге начинается митинг Алексея Навального. Как передает корреспондент РИА «Новый День», к площади подъехали несколько автомобилей ОМОН.

Ранее сегодня сторонники Навального сообщали, что у них возник спор с полицией относительно монтажа сцены и техники, но потом он был разрешен. «Все вопросы с согласованием сняли, наш митинг-встреча согласован», – написал в соцсети ближайший соратник Навального Леонид Волков.

Напомним, митинг с участием Алексея Навального был запланирован в Екатеринбурге на площади Обороны на субботу – 16 сентября. Последнюю неделю штаб политика и министерство общественной безопасности Свердловской области спорили из-за того, является ли акция согласованной. На прошлой неделе стало известно, что министерство согласовало штабу оппозиционера в городе митинг, попросив только переместить его проведение на площадь Обороны, на что штабисты ответили согласием. Но потом в министерстве заявили, что цель акции «антиконституционна», а потому выданное ранее разрешение надо считать аннулированным. Однако сделано это было уже после истечения сроков согласования, в связи с чем представители штаба Навального отказались признавать документы, которые были направлены по электронной почте. Их пытались вручить одному из заявителей – студенту УрФУ, однако представители ВУЗа отказали представителям МОБ в исполнении служебных обязанностей на территории университета.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на площади к 18 часам собралось несколько тысяч человек – в основном школьники и студенты.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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