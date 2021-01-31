Екатеринбургская акция в защиту Навального продлилась четыре часа. Полиция задержала десятки участников (ФОТО)

Акция в защиту Алексея Навального в Екатеринбурге продлилась четыре часа и закончилась разгоном участников на аллее возле Дворца молодежи.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», после задержаний толпа протестующих быстро поредела. Бойцы ОМОН вытеснили всех гуляющих с периметра площадки, попутно задерживая отдельных активистов. В автозаки в основном отправлялись молодые люди.
Ранее в МОБ сообщили, что по уточненным данным во время акции было задержано 43 человека, однако с учетом столкновений с полицией возле Дворца молодежи их может быть больше. Правозащитники из ОВД-инфо сообщали о не менее 60-ти задержанных.
Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Светлана Загороднева
Екатеринбург. Другие новости 31.01.21
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