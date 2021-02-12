Не считать доходы президента и быть благодарными: общественная палата Свердловской области осудила инвалидов, поддержавших акции протеста

В Екатеринбурге продолжаются суды над задержанными на январских акциях протеста, организованных сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Между тем осталась незамеченной реакция официальных общественников на несанкционированные митинги. На сайте общественной палаты Свердловской области 29 января было опубликовано обращение председателя Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых с заголовком «Помним про свои права, но помним ли про обязанности?». «Новый День» приводит это обращение полностью, без правок.

«На волне событий, прокатившихся по стране 23 января 2021 года, среди членов Свердловской областной организации ВОС в разных социальных сетях и в личных обсуждениях разгорелись нешуточные дискуссии.

К сожалению, есть примеры, когда наши слепые и слабовидящие люди открыто призывали к противоправным действиям, нарушающим законы Российской Федерации. Каждый человек имеет право на свою личную гражданскую позицию, и право на ее уважение другими людьми. Но ведь есть и обязанность у нас, как граждан России, на соблюдение законов нашего государства. Несанкционированные митинги, управляемые агрессивно настроенными провокаторами, призывы принять участие, прямо обращенные к несовершеннолетним гражданам – методы, запрещенные не только законодательством, но и общечеловеческой этикой.

Обращаю внимание не только на расшатывание такими способами политической обстановки в стране в период, когда все силы брошены на борьбу с коронавирусной инфекцией, но и на невозможность соблюдения социальной дистанции в толпе протестующих, что спровоцирует новый всплеск эпидемии.

Считаю, если гражданин хочет инициировать какие-то изменения в своем мире, начать прежде всего нужно с себя. Все ли я сам делаю, что в моих силах, для улучшения своей жизни и жизни моей семьи? Государство в настоящее время дает небывалое количество возможностей для развития и самореализации инвалидов, от практически индивидуальных планов обучения в высших учебных заведениях до чемпионатов профессионального мастерства инвалидов. Что далеко ходить, нам, в Свердловской областной организации ВОС, приходится всеми силами уговаривать инвалидов по зрению принять участие в проводимых культурных и спортивных мероприятиях. Поэтому призываю в первую очередь научится быть благодарными за те возможности и реальную помощь от нашего государства, как минимум в виде регулярно получаемых социальных пособий, пенсий и средств реабилитации, которые имеет каждый инвалид. Далее – задуматься, что может каждый сделать на том месте, где он находится, каким опытом поделиться. И потом – пойти и сделать это вместо того, чтобы считать какие доходы у Президента самой уважаемой страны в мире. Уважаемой – исключительно благодаря его личным качествам и четким действиям.

Уважаемые инвалиды по зрению, прежде чем принять участие в массовых выступлениях и митингах, глубоко осмыслите свои действия, кому они нужны и зачем.

Мавзиля Ахмадеевна Юдина, Председатель Свердловской областной организации ВОС.

Член Общественной палаты Свердловской области.

Член Общественного Совета при Министерстве социальной политики Свердловской области».

В Екатеринбурге уличные акции протеста прошли 23 и 31 января. Первый митинг собрал, по разным оценкам, от 3 до 7 тысяч человек, полиция задержала 18 участников. На второй митинг пришли от 2,3 тысячи (по версии МОБ) до 7 тысяч (оценка наблюдателей), горожан. Были задержаны 83 человека.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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