Глухих оставили без нормальной связи с миром из-за бюрократических проволочек (ВИДЕО)

Тысячи инвалидов по слуху, которые живут в Свердловской области, остались без привычной связи с миром. До конца 2019 года в регионе действовал проект, который финансировался из бюджета региона. В Екатеринбурге и других городах Свердловской области работали специальные диспетчерские центры. Любой житель региона с расстройствами слуха, имеющий телефон с видеокамерой, в любой момент мог обратиться к сурдопереводчику в онлайн-режиме. Всего таких центров было девять, четыре из них в Екатеринбурге. Теперь же глухие и глухонемые люди остались без привычной поддержки.

Глухие люди остались без привычной связи с миром

«Я не могу без видеосвязи, потому что мне в больнице трудно, врачи пишут непонятно, у меня есть телефон, я могла набрать диспетчера в любой момент, они моментально переводили. И в больнице, и в магазинах тоже. Чтобы спросить, уточнить что-то – голоса-то нет», – пожаловалась инвалид по слуху Лариса Пономарева, которая также не говорит.

В свердловском отделении Всероссийского общества глухих объяснили, что по закону, каждому человеку с нарушениями слуха положено 40 часов сопровождения сурдопереводчика в год. Но специалистов остро не хватает. «Чтобы прийти и взять с собой сурдопереводчика, надо записываться, а их не хватает. Очень переживаем, обидно, что с нами так поступили. Хочется, чтобы было удобно. Прошу вернуть диспетчерскую службу», – добавила Пономарева.

Ведущий специалист свердловского отделения ВОГ Татьяна Воронова объяснила «Новому Дню», что диспетчерские центры сначала финансировались из бюджета Федерации, а некоторое время назад регионам делегировали право самостоятельно решать, как реализовать программу помощи глухим. «Проект был при поддержке минсоцполитики Свердловской области, были привлечены 14 переводчиков русского и жестового языка, региональному отделению ВОГ как победителю конкурса передали оборудование – компьютеры, телефоны, гарнитуры, создался центр, в который начали обращаться инвалиды по слуху. Только за полгода 2019-го было 11 тысяч заявок – потребность в этой помощи велика. Это и работа с правоохранительными органами, и с медучреждениями, и с нотариальными конторами. Везде, куда обратился инвалид по слуху, он мог взять телефон, позвонить диспетчеру и получить помощь», – рассказала Татьяна Воронова.

Многие инвалиды не поняли, что произошло, когда с 31 декабря прошлого года помощь перестала быть им доступной. «Если колясочнику сделали пандус, его же не отбирают обратно. Инвалиду по слуху тоже важно, чтобы доступ к информации был круглосуточно», – добавила она.

Начальник отдела по делам инвалидов минсоцполитики Свердловской области Татьяна Любушкина объяснила агентству, что конкурс на новые 12 месяцев работы диспетчерских уже объявлен. Правда, сделано это было только 6 февраля 2020 года. «Диспетчерские центры – это проект, а любой проект имеет начало и конец, проект был по 31 декабря, он завершился, естественно, оборудование, которое выдавалось, было возвращено. В этом году у нас уже объявлен новый конкурс, мы, конечно, наверно, тут тоже в чем-то виноваты, что не с начала года это сделали. Сейчас идет прием заявок», – объяснила собеседница агентства.

Пока идут конкурсные процедуры, в качестве альтернативы инвалидам по слуху предложили обращаться в службу экстренной помощи 112 – туда они не звонят, а пишут СМС, но это не самый подходящий вариант для глухонемых, многие из которых неграмотны, т.к. лишены с рождения возможности говорить и слушать. «Мы не можем оборудование просто так передать общественной организации, это государственная собственность. Рассматривается вариант создания таких центров на базе государственных учреждений – отделов соцполитики. И служба «112» по всей России круглосуточная, есть поручение правительства, что она должна оказывать помощь всем категориям граждан, в том числе с нарушениями слуха. В том году со Всероссийским обществом глухих мы прорабатывали вариант с СМС, но он не совсем получается, есть проблемы. Мы сейчас обратились в Министерство общественной безопасности Свердловской области, рассматриваем возможность, чтобы привлечь к работе службы «112» сурдопереводчиков. Продолжаем рассматривать все возможные варианты», – сказала представитель минсоцполитики.

При этом, по словам сотрудников ВОГ, новый конкурс содержит в себе такие условия, которые общественной организации не выполнить. Например, они должны организовать рассылку сообщений для трех тысяч инвалидов по слуху о работе службы «112» или выполнить норматив по категориям обращений – за медпомощью, юридической помощью или по разным вопросам. Поэтому общество глухих даже не стало заявляться на конкурс, организованный минсоцполитики. Прием заявок не него завершится завтра. После этого в министерстве собираются уточнить у ВОГ, какие условия нужно пересмотреть. «Когда завершится прием заявок на конкурс, мы пересмотрим условия, проясним, что не устроило организацию», – сказала Любушкина.

Отметим, что в бюджете региона на реализацию проекта видеодиспетчерских с сурдопереводочиками для глухих и глухонемых граждан заложено 2,3 млн рублей. Пока же специалисты работают бесплатно. Елена Федорова объяснила «Новому Дню», что не может бросить своих подопечных, которые, не зная о бюрократических проволочках, продолжают звонить ей и просить помощи и днем, и ночью. «Я все равно сюда прихожу, лично с ними на переводы хожу в МФЦ, в больницу, к юристам, просто помогаю им. Слезы наворачиваются, потому что плохо от этой несправедливости. Мы так их долго приучали, показывали, как будет легко и хорошо, а потом, когда они поняли, когда им понравилось, – взяли и закрыли проект», – сказала она «Новому Дню».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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