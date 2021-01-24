Количество задержанных на акциях протеста в Екатеринбурге увеличилось

Число задержанных екатеринбуржцев, участвовавших в субботней акции в поддержку политика Алексея Навального, увеличилось. В министерстве общественной безопасности «Новому Дню» сообщили, что всего было задержано 18 человек.

Адвокат Алексей Бушмаков рассказал, что к нему за помощью обратились 4 человека, в том числе, координатор штаба Навального в Екатеринбурга Алексей Гресько. Ему вменяют часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Сегодня его будут судить в Ленинском райсуде в 13.00. По словам правозащитника, также задержанным участникам шествия вменяют часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), одному молодому человеку – статью 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности»).

Напомним, массовая акция в поддержку Навального прошла вчера в Екатеринбурге и собрала, по разным данным, от 3 до 10 тысяч человек.

Екатеринбург, Анна Темрук

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