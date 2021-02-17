Выборы, нотации, бизнес-лоббизм: чем занимается действующий созыв общественной палаты Свердловской области

Общественная палата Свердловской области появилась более десяти лет назад и должна была стать одним из элементов гражданского общества. Сейчас в регионе работает уже четвертый ее созыв, а новый состав будет сформирован летом 2021 года. «Новый День» проанализировал деятельность совещательного органа за последние три года, а также посмотрел, кто и как работает в действующем составе.

В конце 2017 года общественная палата Свердловской области получила право выдвигать наблюдателей на выборы. Во время президентской кампании 2018 года на участках работали более 2,5 тысячи обученных в ОП волонтеров из десятка общественных организаций. Опыт был признан успешным и его быстро распространили на все процедуры голосования. Так, общественные наблюдатели присутствовали на опросе по площадке для строительства храма в Екатеринбурге в октябре 2019 года, на едином дне голосования и, конечно, на общероссийском плебисците по поправкам к Конституции РФ летом 2020 года. Причем к последнему мероприятию общественники готовились особенно тщательно.

«Институт общественного контроля за избирательным процессом готов дать отпор грядущей волне недостоверной информации и попыткам отговорить россиян участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию», – такое заявление появилось на сайте ОП 7 февраля прошлого года. В преддверии плебисцита свердловская общественная палата отчиталась о подготовке 12,6 тысячи наблюдателей и презентовала мобильные пункты общественного наблюдения – микроавтобусы с символикой. Но примечательно здесь то, как в ОП реагировали на сообщения о возможных нарушениях на участках.

«Голос» в своем сомнительном репертуаре. С самого начала голосования организация начала запугивать общественность. Один из таких примеров – якобы на заводе Уралтрансмаш в Екатеринбурге администрация предприятия принуждает работников к голосованию», – так комментировали в палате массовую раздачу приглашений бюджетникам. «Я считаю, что данное сообщение на сайте (карта нарушений «Голоса», – прим. ред.) – это либо провокация, либо некомпетентность автора сообщения», – заявлял зампредседателя общественной палаты Вадим Савин. Конечно, по итогам плебисцита никаких нарушений общественные наблюдатели не нашли.

Еще интереснее было на довыборах в Екатеринбургскую городскую думу 22 ноября 2020 года. Например, одна из новостей ОП в этот день: «Комиссии работают безукоризненно […] Но все же на участках не все гладко. Наши представители из СМИ сообщают, что на участках нарушают спокойствие и ведут себя непозволительно активно и громко, так что мешают комиссиям работать, сторонники кандидата Постникова. Группы доверенных лиц, членов комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателей приходят на участки, пугают членов комиссии «Следственным комитетом», создают напряженную обстановку».

Далее последовало сообщение о том, что кандидат от КПРФ Ольга Прожерина вмешивалась в работу трех участковых комиссий. «Представители группы, которые сопровождали кандидата Прожерину, делали замечания комиссии о месте размещения бюллетеней, о правилах опечатки урн. Все это не имеет никакого отношения к законности процесса голосования. При этом люди вели себя грубо. Издевались над членами комиссий, угрожали. Говорили о том, что они сейчас найдут кучу нарушений в работе комиссий. Вообще создавали на участке шум, вели видеозаписи в неустановленном месте на УИК», – в красках описывают увиденные ужасы общественные наблюдатели. Они же обнаружили припаркованный возле участка автомобиль с агитацией «Справедливой России». Нетрудно догадаться, что к кандидатам «Единой России», которые и выиграли довыборы, не было никаких претензий, а аномальная явка на досрочном голосовании в принципе осталась без внимания.

Помимо наблюдения на выборах областная общественная палата проводит «нулевые» чтения федеральных законопроектов, обсуждает резонансные темы, поддерживает правительственные социальные проекты (например, кибертурнир по Counter-Strike среди ветеранов ГУФСИН), участвует в формировании общественной наблюдательной комиссии (члены ОНК контролируют соблюдение прав заключенных).

Так, уральские общественники одобрили пенсионную реформу, правда, не пригласив на заседание тех, кто был против нее. И также единодушно выступили против принятия закона о семейном насилии, углядев в нем дурное влияние Запада. Бурно на заседаниях ОП обсуждалась и тема школьного питания, начиная со скандального МУП «Золушка» и заканчивая предпринимательским лобби.

Не прошла мимо общественной палаты и громкая история с увольнением директора екатеринбургского цирка Анатолия Марчевского, где общественники дружно встали на сторону худрука и областного депутата в одном лице в конфликте с Росцирком.

После «скверного бунта» в мае 2019 года общественники озаботились вопросом, как сделать доступнее для граждан обсуждение крупных градостроительных проектов, но тема быстро зашла в тупик. Из свежего: общественники высказывали недовольство проведением акций в защиту оппозиционера Алексея Навального.

Стоит добавить, что общественная палата иногда проводит закрытые от прессы заседания в резиденции губернатора – на них, как правило, со скандалом делят руководящие посты.

Всего в Свердловской общественной палате работают 42 человека. По закону, треть состава назначается губернатором, треть проходит по списку заксобрания, а еще треть определяют уже избранные члены. «Новый День» подсчитал, что средний возраст членов региональной ОП – 60 лет, самому младшему официальному общественнику 24 года, а самому старшему уже 93. Возглавляет палату действующего созыва Александр Левин, пресс-секретарь и глава администрации Росселя в прошлом и действующий председатель «Свердловского творческого союза журналистов».

В целом палату можно условно разделить на три категории: молодежь, очень почетные и заслуженные деятели и те, кто отстаивают интересы бизнеса; но деление это условное, потому многие заслуженные так или иначе связаны с крупным бизнесом, а самый юный участник ОП уже имеет награду. Это Юлия Титова, координатор «Молодежки ОНФ» из Первоуральска и соучредитель движения «Активный гражданин». В ОП попал также 30-летний конверторщик «Святогора», за плечами которого – председательство в Красноуральской общественной палате, участие в общественном контроле за ходом капремонта и работа в штабе Антона Шипулина. Также в палату прошла 34-летняя Вероника Пиджакова, победитель конкурса «Мой проект – моей стране», руководитель первички ЕР в Сысерти и партийного проекта «Единая промышленная карта». И еще один член палаты в категории «до 40» – Вадим Савин, руководитель Союза добровольцев России, мгеровец, имеет грамоты на патриотическом поприще. Именно он заявлял о том, что нарушения, выявленные «Голосом», – фейковые.

Остальные члены палаты уже весьма известны в регионе. Здесь, например, «молочный король» Сергей Майзель, гендиректор Ирбитского молочного завода Сергей Суетин, исполнительный вице-президент СОСПП Марина Вшивцева, Владимир Воронов из УТПП, директор музея военной техники АО «Уралэлектромедь» Александр Емельянов, гендиректор «Электрохимприбора» Сергей Жамилов, бывший директор УВЗ Владимир Щелоков.

Если смотреть профили деятельности членов ОП и их параллельное членство в общественных организациях, то складывается впечатление, что они закрывают, пожалуй, все сферы общественной жизни. В общественной палате присутствует православный священник Максим Миняйло, от мусульман – глава РДУМСО Радиф Гиндуллин, от иудеев – Яков Соскин, председатель Совета иудейской ортодоксальной религиозной организации. Есть врачи, представители ГУ МВД, ФСБ, ветеранов-афганцев, кавээнщик Андрей Рожков, «дедушка уральского рока» Александр Пантыкин.

Есть «почетный предприниматель» Владимир Щукин, который при Росселе руководил «Продовольственной корпорацией Урала», контролировал автовокзалы в Екатеринбурге, а потом стал помощником депутата Иосифа Кобзона. Вот одна из его заслуг, отмеченных на официальном сайте: «В течение года – систематическое (каждую неделю) участие Щукина В.А. в телевизионных программах федерального канала ТВ-Крик по антикоррупционной тематике, экономике, истории и патриотизму».

Очень много деятелей в сфере патриотической работы с молодежью. Например, есть председатель Свердловской областной организации Российского союза молодежи, преподаватель УрФУ с кафедры «Организация работы с молодежью» Елена Зверева. «Трудовой путь начала в 1979 году в отделе учащейся молодежи Орджоникидзевского райкома ВЛКСМ», – написано про нее на сайте Союза молодежи. Она также член бюро ЦК Российского союза молодежи и президент областного Клуба веселых и находчивых.

Патриотизмом и молодежью занимается также Александр Бухгамер, политическая карьера которого началась в росселевском «Преображении Урала». Это же направление деятельности вписано в карточку одного из старейших членов ОП, 86-летнего Юрия Судакова. Он возглавляет организацию ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров – это та самая организация, которая подарила сертификаты блокадницам из Краснотурьинска в магазин, куда надо ехать за 40 километров в соседний город.

Интересы инвалидов представляет Мавзиля Юдина – «Новый День» ранее публиковал ее обращение к тем, кто соберется на акции протеста в поддержку Навального, она рекомендовала быть благодарными государству за поддержку инвалидов и не считать деньги Путина. Она же горячо поддержала поправки в Конституцию, потому что с ними пенсию будут пересматривать ежегодно. Также в палату выбрали Валерия Черкашина, который сейчас работает директором ООО «РОССиЯ». В СМИ его начали обсуждать после декабря 2014 года: в «Космосе» проходили публичные слушания по реформе местного самоуправления, а он пришел туда в сопровождении десятков крепких ребят. Чуть позже он в здании ЕГД угрожал депутату гордумы Вячеславу Вегнеру.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Светлана Загороднева

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