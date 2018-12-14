«Преступлений не допустим». Материалы скандального расследования по Росгосцирку отправляются Мединскому и Чайке (ВИДЕО)

Общественная палата Свердловской области анонсировала передачу заявлений на имя генерального прокурора Юрия Чайки и министра Владимира Мединского с требованием объективно разобраться в скандальной ситуации с филиалом Росгосцирка в Екатеринбурге. «Мы не дадим свершиться преступным замыслам», – заявил заместитель председателя палаты Владимир Винницкий, назвав попытки московского главка захватить контроль над екатеринбургским цирком «пренеприятнейшим событием» в истории региона.

Поводом для принципиальных заявлений на заседании общественного органа послужил конфликт руководства Росгосцирка с Анатолием Марчевским. Его должность бывший гендиректор главка сократил накануне собственной отставки, введя режим прямого управления. Напомним, формальным поводом для этого стали выявленные прокуратурой нарушения пожарной безопасности в екатеринбургском цирке, которые вылились сначала в судебное постановление о закрытии здания до их устранения, а затем и в сокращение должности директора екатеринбургского филиала.

Присутствовавший на заседании представитель Росгосцирка Василий Браташ в статусе советника по экономической безопасности пытался убедить собравшихся, что Марчевский не справлялся со своими обязанности в части пожарной безопасности, а также допустил «нецелевое» использование средств при ремонте фасада здания, потратив 13 млн руб. на реставрацию купола вместо того, чтобы вложить деньги в противопожарную систему.

Округлив глаза, депутат свердловского заксобрания Вячеслав Погудин напомнил Браташу, что вообще-то речь идет о целевых деньгах из областного бюджета именно на ремонт здания: «Чтобы выделить 100 миллионов на ремонт федерального цирка, нам пришлось частично сократить финансирование других бюджетных статей, хотя это не наше дело. Мы за счет области привели здание в порядок, но пожарная безопасность, извините, – это уже проблема Росгосцирка. У меня вопрос: а где вы были все эти годы?»

Что касается самого Браташа, то в последние годы он отметился в качестве фигуранта уголовного дела о неуплате налогов по разным данным от 2 до 6 млн руб. в статусе директора Самарского государственного цирка. Браташ подтвердил собравшимся, что тогда ему удалось избежать тюремного заключения в виду «деятельного раскаяния». В чем выражалось это самое «раскаяние» он объяснить постеснялся, однако признался, что отсидел один срок по статье за сопротивление властям. На лице легенды регионального здравоохранения Семена Спектора засветилась ирония – эта информация произвела на собравшихся впечатление.

Уголовные дела представителя Росгосцирка

Эпизод с лишением свободы и сменой фамилии был частью проведенного РИА «Новый День» собственного расследования, которое стало отдельной темой обсуждения. Напомним, в материале «Куда катится Росгосцирк», мы рассказали об уголовных делах против руководителей Росгосцирка, фальшивых дипломах, миллиардах рублей «неучтенки», двойных госзакупках и вымогательстве взяток. Криминальный шлейф за топ-менеджерами Росгосцирка тянется еще с 2011 года. Тогда возбужденное уголовное дело против гендиректора Росгосцирка Дмитрия Иванова и его заместителя Сергея Белякова по хищению 120 млн руб. было спущено на тормозах не без протекции бывшего президента Удмуртии Александра Волкова.

Поднявшись с фальшивым дипломом по карьерной лестнице до циркового главка страны в 2016 году, Иванов с Беляковым оказались замешаны в двойных госзакупках спектаклей братьев Запашных для цирка на Фонтанке. При этом закупки шли и от Росгосцирка, и от имени ФГБУК «Большой Санкт-петербургский цирк», здание которого (цирк Чинизелли на Фонтанке) было изъято постановлением Росимущества и передано в пользование госкомпании ФКП «Росгосцирк». Подробнее о подозрительных закупках на десятки миллионов рублей изложено здесь.

Заслушав итоги нашего расследования, убедившись в массовых сокращениях сотрудников екатеринбургского цирка, оставшегося даже без сантехников и электриков – при двух трансформаторных подстанциях, собравшиеся представили свои выводы о попытке смены директора екатеринбургского цирка.

Адвокат Анатолия Марчевского Михаил Соловьев прямо называл сокращение должности фиктивным: «Сокращение должности руководителя филиала носит фиктивный характер. За день до подписания приказа гендиректор ФКП «Росгосцирк» создал новую должность советника по работе с филиалами, которому переданы полномочия по управлению екатеринбургским филиалом. При этом по своему функционалу новая должность идентична сокращаемой. Единственная цель – устранение Марчевского как руководителя после ряда предыдущих безуспешных попыток».

Выслушав все стороны конфликта, заместитель председателя Общественной палаты Владимир Винницкий объявил, что за этим совещанием последуют заявления в Генпрокуратуру и Минкульт. «Равнодушие в этой ситуации еще страшнее, чем преступление, которое творится у нас на глазах. Мы сделаем все, чтобы справедливость восторжествовала. И будем противодействовать наглым попыткам и не допустим осуществления преступных замыслов», – отрезал Винницкий.

В ближайшее время Владимиру Мединскому и Юрию Чайке будут направлены соответствующие заявления с приложением материалов расследования редакции «Нового Дня». Агентство проследит за развитием событий.

Екатеринбург, Максим Фадейков

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