«Разборки будут похлеще». Анатолий Марчевский возобновил работу директором Екатеринбургского цирка с заявления в полицию (ВИДЕО, ДОКУМЕНТ)

Анатолий Марчевский вернулся в рабочий кабинет в екатеринбургском цирке после больничного. И обнаружил, что деверь в его кабинет взломана. Сделано это было по распоряжению и.о. исполнительного директора Александра Авраменко, прибывшего из головного Росгосцирка занять кресло руководителя. Скандал с попыткой уволить Марчевского с должности директора и художественного руководителя Екатеринбургского цирка вспыхнул с новой силой – он написал заявление в полицию о взломе кабинета.

Взлом кабинета директора цирка

Напомним, в конце октября генеральный директор Росгосцирка Дмитрий Иванов объявил о сокращении должности директора екатеринбургского цирка с 25 декабря и отозвал доверенность на осуществление деятельности филиала. Сам Марчевский (бессменный директор цирка с 1994 года) отказался ставить подпись под приказом о сокращении, оказавшись на больничном.

Формально, по версии представителей Росгосцирка, история с сокращением Анатолия Марчевского связана с отсутствием в екатеринбургском цирке системы пожаротушения, из-за чего прокуратура Екатеринбурга потребовала закрыть культурное учреждение. По версии директора цирка, в Екатеринбурге он больше года добивался от руководства Росгосцирка выделения средств на ее установку после страшного пожара в кемеровской «Зимней вишне», однако регулярно получал отказы.

Занять его кресло цирковой главк отправил 35-летнего Александра Авраменко, пять лет назад, по информации источников РИА «Новый День», уволенного с должности директора Самарского цирка. Поддержать Авраменко прибыл директор по экономической безопасности Росгосцирка с криминальным прошлым Василий Браташ, в чей биографии имеется как минимум один срок лишения свободы. В беседе с корреспондентом «Нового Дня» Браташ подтвердил, что несколько лет отсидел за избиение сотрудников милиции под своим настоящим именем – Василий Масютин, а после освобождения сменил фамилию на Браташ, взяв фамилию жены. По распоряжению Авраменко и Браташа рабочий кабинет и сейф Марчевского были взломаны, имущество вынесено.

По версии самого Анатолия Марчевского, его сокращение связано с попытками топ-менеджмента госкомпании Росгосцирк провести кадровую зачистку и расставить лояльных директоров для будущего передела циркового рынка под интересы крупных прокатчиков. По данным источников «Нового Дня» в цирковых кругах, речь идет о сотнях миллионов рублей. Например, подобный гонорар в прошлый новогодний сезон был собран Королевским цирком Гии Эрадзе за время гастролей в Екатеринбурге.

«Я убежден, что сегодня [руководителями Росгосцирка] «крышуется» частный бизнес, зарабатывающий на федеральном имуществе, – говорит Марчевский. – Здесь серьезные будут разборки, похлеще, чем у меня».

«В аду будете гореть», – конфликт в екатеринбургском цирке

В беседе с корреспондентом «Нового Дня» адвокат Марчевского Михаил Соколов заявил: «Подтверждаю, что Анатолий Павлович является действующим директором – художественным руководителем екатеринбургского цирка, поскольку, в нарушение статьи 180 Трудового кодекса решение о сокращении его должности не вручалось. После выхода с больничного сегодня он приступил к исполнению своих должностных обязанностей».

После стихийного брифинга с журналистами на пороге взломанного кабинета Анатолий Марчевский отправился в областной полицейский главк с заявлением о проведении проверки по факту несанкционированного проникновения в рабочее помещение.

Екатеринбург, Максим Фадейков

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