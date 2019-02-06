Директора Екатеринбургского цирка Анатолия Марчевского уволили, не дожидаясь сокращения

В сопровождающихся скандалами многочисленных попытках снять Анатолия Марчевского с занимаемой им почти четверть века должности директора Екатеринбургского цирка новый поворот. Руководство Росгосцирка не стало дожидаться намеченного на 10 февраля завершения процедуры сокращения и объявило об увольнении Марчевского за нарушение исполнения трудовых обязанностей. Суть нарушений врио гендиректора Росгосцирка Сергей Беляков не объяснил.

В беседе с корреспондентом РИА «Новый День» Марчевский рассказал, что внезапному увольнению предшествовало предложение продолжить работу худруком. «Совсем недавно, 25 января, он [Сергей Беляков] пригласил меня в главк, где в присутствии всех заместителей предложил мне стать худруком Екатеринбургского цирка, разделив должность директора – художественного руководителя на две новые. И дал мне пару дней на размышления. Я бы с удовольствием занялся развитием детской цирковой школы и практически согласился, попросив его лишь уточнить мои права и обязанности, а также предполагаемый объем работ. И вот 1 февраля я снова прилетел в главк, чтобы обсудить подготовку нашего спектакля «Салют Победы!» к майским гастролям по городам-героям, однако вместо конструктивных обсуждений Беляков зачитал мне приказ об увольнении по статье за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей», – рассказал шокированный новым разворотом ситуации Марчевский. По его словам, решения о возможном восстановлении в должности через суд он пока не принял.

Представляющий интересы Марчевского юрист Свердловской экономической коллегии адвокатов Михаил Соловьев считает, что руководство Росгосцирка расписалось в собственном поражении: «С точки зрения трудового права, процедура сокращения должности проведена с нарушениями, которые мы бы успешно обжаловали в суде и восстановили бы моего доверителя в должности. Поняв бесперспективность сокращения, руководство решило его уволить. В виду отсутствия на руках приказа официальные мотивы увольнения пока не ясны и без этого рано говорить о дальнейших действиях».

Напомним, в конце октября 2018 года действующий на то время генеральный директор Росгосцирка Дмитрий Иванов объявил о сокращении должности директора Екатеринбургского цирка с 25 декабря и отозвал у Марчевского доверенность на руководство филиалом. Официальным поводом для этого послужило отсутствие в цирке пожарной сигнализации, в финансировании монтажа которой местному учреждению неоднократно отказывал сам Росгосцирк. О том, как по этой же схеме главк зачищал руководство филиалов в других регионах, мы рассказывали в предыдущих материалах. Для введения в цирке вешнего управления в Екатеринбург минувшей осенью прибыл новый финансовый директор Александр Авраменко и советник Росгосцирка по экономической безопасности Юрий Браташ, выступившие против Марчевского с рядом претензий.

В их числе, например, терминологический спор о целесообразности расходования 100 миллионов рулей из бюджета Свердловской области на ремонт фасада здания цирка. Вопреки экспертному заключению УралНИИпроекта, подтвердившему конструктивную принадлежность украшающих цирк ажурных полуарок фасаду здания, новый менеджмент настаивает на том, что они являются элементом купола. Смысловая разница стала поводом для проведения ряда проверок на предмет целевого использования бюджетных средств. По данным РИА «Новый День», ни одного доказательства финансовых нарушений не найдено до сих пор.

По мнению знакомых с ситуацией юристов, шансы на восстановление в должности у Марчевского есть. Сам он поясняет: «Я мог бы уйти по собственному желанию, по соглашению сторон, но они [руководство Росгосцирка] решились на увольнение с обвинением. У меня достаточно аргументов, чтобы доказать отсутствие нарушений и защитить свою честь и достоинство».

Отметим, на фоне полыхающих скандалов руководства Росгосцирка с директорами собственных филиалов, часть региональных парламентариев выступала с инициативой передачи Екатеринбургского цирка в собственность Свердловской области.

Благодаря отличительному ажурному украшению, придуманному архитекторами Шварцбреймом и Коробовым, здание Екатеринбургского цирка сегодня известно, пожалуй, всему мировому архитектурному сообществу, являясь одним из самых узнаваемых символов Екатеринбурга. Приспособленная для сложнейших постановок, конструкция здания ставит его в число лучших цирков в Европе, а коллектив по большинству показателей многократно признавался лучшим в составе Российской государственной цирковой компании.

Екатеринбург, РИА «Новый День», Максим Фадейков

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