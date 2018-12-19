«Цирк наш!» Депутат Вегнер анонсировал кампанию по передаче Екатеринбургского цирка в региональную собственность (ДОКУМЕНТЫ)

Скандал с попыткой уволить Анатолия Марчевского с занимаемой им должности директора Екатеринбургского филиала ФКП «Роскосцирк» выходит на федеральный уровень. Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер, возглавивший парламентскую группу по защите чести и достоинства Марчевского, заявил корреспонденту «Нового Дня», что намерен инициировать передачу здания екатеринбургского цирка в собственность региона.

«Цирк – наш! С момента его создания учреждение финансируют жители Екатеринбурга и Свердловской области, а ремонт здания производится за счет средств регионального бюджета. Поскольку Росгосцирк не вкладывается в развитие своего екатеринбургского подразделения, а лишь высасывает деньги и сокращает персонал, то я считаю справедливым изъять здание у Росгосцирка и поставить на баланс области. Мы с управлением справимся гораздо лучше, чем неизвестные люди с криминальным прошлым», – сказал Вегнер.

Поводом для заявления послужили итоги заседания Общественной палаты, в ходе которого были изучены материалы расследования РИА «Новый День». Напомним, представляющий в Екатеринбурге интересы Росгосцирка советник по экономической безопасности Василий Браташ отсидел в тюрьме за сопротивление властям, а затем проходил обвиняемым по уголовному делу о неуплате налогов, будучи директором самарского цирка. Дело было закрыто в связи с его «деятельным раскаянием». «Нам здесь такие управленцы даром не нужны», – отрезал Вегнер.

Отметим, прецеденты по выходу региональных цирков из госкомпании существуют. 9 июня 2017 года Ижевский филиал исключен из госкомпании постановлением правительства при утверждении новой редакции устава ФКП Росгосцирк.

Интрига в том, что с 2000 по 2013 годы ижевским цирком поочередно руководили Дмитрий Иванов и Сергей Беляков, возглавившие в 2016 году государственную цирковую компанию. Кстати, в ходе нашего расследования выяснилось, что в 2011 году их имена засветились в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере по фиктивным договорам. По изложенной известным ижевским журналистом версии сумма хищений составила около 120 миллионов рублей.

Не прошло и года с назначения Дмитрия Иванова гендиректором Росгосцирка, как в июне 2017 он исключил родной ижевский филиал (управление которым было передано его родственнику) из состава госпредприятия. В цирковой среде полагают, что таким образом Иванов подготовил себе независимый запасной аэродром. Кстати, само здание ижевского цирка стоимостью в 1 млрд руб. на 22,5% было оплачено из федерального бюджета, однако без согласования с Росимуществом было передано на баланс Удмуртской Республики простым распоряжением регионального правительства №1420-р от 27 декабря 2004 года.

Сюжет с «исчезновением» ижевского цирка из госкомпании в свете акта проверки Счетной палаты мог бы стать поводом для отдельного расследования. В Екатеринбурге передача здания цирка пройдет в законном порядке при общественном контроле. К поддержке инициативы Вячеслава Вегнера планируется привлечь неравнодушных горожан и провести митинги за передачу региону екатеринбургского цирка.

Екатеринбург, Максим Фадейков

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