Областной суд отменил решение о закрытии екатеринбургского цирка и отказал прокурору

Оказавшийся в эпицентре ставшего уже политическим скандала екатеринбургский цирк продолжит работу. Предыдущее решение Ленинского районного суда о закрытии здания из-за нарушений пожарной безопасности отменено.

Напомним, решение о закрытии цирка перед самым кассовым новогодним периодом было использовано руководством Росгосцирка для увольнения бессменного с 1994 года директора учреждения Анатолия Марчевского. За месяц до собственного увольнения гендиректор государственной цирковой компании Дмитрий Иванов сократил должность директора екатеринбургского филиала и ввел прямое управление.

Резкое кадровое решение наделало много шума. В сторону руководства Росгосцирка посыпались обвинения в массовых сокращениях и зачистке цирковых манежей в стране в интересах крупных прокатчиков. На сторону Марчевского встали коллеги по цеху, две сотни родителей детей из студии воздушной акробатики, вслед за ними поднялась региональная общественная палата и часть депутатского корпурса свердловского заксобрания.

Адвокат Анатолия Марчевского Михаил Соловьев прямо называл сокращение должности фиктивным: «Сокращение должности руководителя филиала носит фиктивный характер. За день до подписания приказа гендиректор ФКП «Росгосцирк» создал новую должность советника по работе с филиалами, которому переданы полномочия по управлению екатеринбургским филиалом. При этом по своему функционалу новая должность идентична сокращаемой. Единственная цель – устранение Марчевского как руководителя после ряда безуспешных попыток его уволить».

Решение областного суда об отмене решения о закрытии цирка было ожидаемым, поскольку после сокращения должности директора екатеринбургского цирка главк вдруг выделил деньги на пожарную сигнализацию, тем самым устранив нарушения, из-за которых сам же пытается уволить Марчевского.

Директор цирка в Ростове-на-Дону Дмитрий Резниченко ранее рассказал РИА «Новый День», как Росгосцирк убирает неугодных директоров в регионах по одному сценарию. «Я прошел ровно то, что сейчас проходит Анатолий Марчевский, семь месяцев назад. На меня тоже подавали заявление в полицию, как под копирку. По итогам всех проверок гендиректор головной организации так и не смог сделать мне выговор. У правоохранителей также нет ко мне вопросов. Сценарий в Екатеринбурге как две капли воды похож на Ростовский, все обвинения высосаны из пальца. Сокращение должности директора – это самое подлое, что может придумать Росгосцирк, когда не получается отстранить человека с помощью выговоров», – сказал Резниченко.

Вместо Марчевского руководство Росгосцирка отправило руководить екатеринбургским филиалом двух бывших директоров самарского цирка, один из которых был лишен свободы за сопротивление властям и проходил обвиняемым по уголовному делу о неуплате налогов цирком в Самаре.

В итоге цирк продолжает работать, а Анатолий Марчевский планирует восстановиться в должности. Отметим, в Екатеринбурге готовится кампания по выводу екатеринбургского цирка из состава госкомпании. Об этом «Новому Дню» заявил депутат Вячеслав Вегнер.

Екатеринбург, Максим Фадейков

Екатеринбург. Другие новости 25.12.18

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