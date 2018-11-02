«Росгосцирк снимает директоров по одной схеме». Скандал с отставкой Марчевского набирает обороты (ФОТО, ВИДЕО)

Отстраненный руководитель Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский впервые прокомментировал конфликт с Росгосцирком. Он заявил, что выдвинутые против него обвинения безосновательны и все претензии он может опровергнуть документами. Марчевский также отметил, что готов к полной проверке хозяйственной деятельности цирка, чтобы отстоять свое имя, и призвал Росгосцирк к конструктивному диалогу.

О конфликте в цирке

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выступление бывшего директора и художественного руководителя цирка Екатеринбурга прошло в формате обращения и не предполагало вопросов журналистов. Анатолий Марчевский сообщил, что отправной точкой конфликта стало решение суда о закрытии его учреждения по предписанию МЧС из-за нарушений пожарной безопасности. «У меня есть переписка с Росгосцирком с 2017 года, в которой я выражал беспокойство по этому поводу. Я просил 6 миллионов рублей на эти цели, но только после решения суда деньги нашлись», – заявил культурный деятель.

Касательно затянувшегося ремонта фасада цирка Марчевский отметил, что причиной сдвига сроков стали футбольный чемпионат мира и погодные условия. Но на данный момент все масштабные работы уже завершены – фасад готов на 80 %, поменяли большинство стеклопакетов. «Все находится под контролем. Я лично ручаюсь за качество выбранных материалов и дизайн-проект», – сообщил экс-директор.

Отдельно Анатолий Марчевский ответил на обвинения в мошенничестве при поставке тепла – вопросы возникли из-за договоров цирка с котельной. «Откуда взялась информация, что я и мой сын украли 15 миллионов? Это ложь. Я положу все документы, которые есть. Это лишь желание облить меня и цирк грязью». Он также заявил, что за 25 лет руководства учреждением не получил ни копейки из федерального бюджета, и все постановки Екатеринбургского цирка были созданы за собственный счет. Единственная помощь из бюджета – деньги на ремонт здания.

В поддержку Марчевского выступили его друзья – московский режиссер-постановщик цирковых шоу Александр Калмыков и директор Ростовского цирка Дмитрий Резниченко. Калмыков заявил, что Росгосцирк «обезвоживает» региональные цирки и увольняет заслуженных творческих деятелей. Он закончил свою эмоциональную речь выкриком: «Руки прочь от Марчевского, грязные суслики! Ничтожества!».

Дмитрий Резниченко был более сдержанным и конкретным. Он сообщил, что Росгосцирк убирает неугодных директоров в регионах по одному сценарию. «Я прошел ровно то, что сейчас проходит Анатолий Марчевский, семь месяцев назад. На меня тоже подавали заявление в полицию, как под копирку. По итогам всех проверок гендиректор головной организации так и не смог сделать мне выговор. У правоохранителей также нет ко мне вопросов. Сценарий в Екатеринбурге как две капли воды похож на Ростов, все обвинения высосаны из пальца. Сокращение должности директора, это самое подлое, что может придумать Росгосцирк, когда не получается отстранить человека с помощью выговоров», – заявил Резниченко.

Стоит отметить, что представители Росгосцирка тоже присутствовали на встрече Марчевского с журналистами, однако с ним не общались. По их словам, Анатолий Марчевский юридически пока значится в должности директора, поскольку еще не ознакомился с приказом о сокращении должности (официально бывший руководитель цирка находится на больничном). Кроме того, советник директора Росгосцирка Василий Браташ заявил, что никто не отбирал у Марчевского фестиваль клоунов, но мероприятие было перенесено, так как нет гарантий, что Екатеринбургский цирк не закроют.

Александр Авраменко, ранее представленный как новый руководитель цирка, назвал свое назначение временным: «Я советник гендиректора по региональным филиалам Росгосцирка. Сегодня я в Екатеринбурге, а завтра могут быть в другом городе. О том, кто будет новым руководителем Екатеринбургского цирка, решение еще не принято». Тем не менее, Авраменко уполномочен принимать кадровые решения. Он сообщил, что на сегодняшний день никто из сотрудников цирка не уволен, однако не дал гарантий, что такого не случится в будущем.

«Новый День» будет следить за развитием событий.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

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