Источник: у Марчевского отобрали фестиваль клоунов, сотрудники цирка ждут увольнений

Скандал вокруг Екатеринбургского цирка набирает обороты. Фестиваль клоунов, автором которого был прежний руководитель учреждения Анатолий Марчевский, теперь будет представлять директор Росгосцирка. Бывшие коллеги Марчевского ожидают увольнения. На этом фоне в полиции оказалось заявление от головной организации – о якобы мошенничестве и злоупотреблении полномочиями в 2015 году.

Как стало известно корреспонденту РИА «Новый День», Анатолий Марчевский, которого на прошлой неделе лишили поста директора Екатеринбургского цирка, потерял и Всемирный фестиваль клоунов. Этот фестиваль проводился с 2008 года. Его организаторы – Анатолий Марчевский и Александр Калмыков. В нем принимают участие артисты из Германии, Франции, Израиля, Перу, Швейцарии, Канады и других стран.

«Пришел приказ, Всемирный фестиваль клоунов теперь будет проводить Росгосцирк. Режиссер фестиваля – Дмитрий Иванов (директор Росгосцирка, – прим. ред.). Это будет тот же самый фестиваль, в таком же формате, в нашем же городе. Они немного поменяли название, если не ошибаюсь, вместо всемирного он будет международным, а Анатолий Павлович, который был основателем и режиссером фестиваля, теперь на должности завхоза – должен организовать питание и проживание гостей», – рассказал источник в цирковом сообществе. Фактически один фестиваль «на бумаге» подменили другим, и так, чтобы разницы никто не заметил. «В Росгосцирке говорят: оставим в Екатеринбурге, потому что зритель ждет. Но всем понятно: Марчевский десять лет отдал тому, чтобы фестиваль был и был любим, конечно, его здесь ждут. За один день этого не изменить», – отметил собеседник агентства.

В соцсетях запустили хештег #язамарчевского – екатеринбургского деятеля поддерживают сотрудники не только екатеринбургского цирка, но и по всей России. Циркачи припоминают, как пошли дела в других городах, где Росгосцирк начал «наводить порядок». В Екатеринбурге сотрудники ждут увольнения. Знакомый с ситуацией собеседник рассказал, что пока с новым директором никаких конфликтов не было. «Все понимают, его назначили, он также выполняет волю Росгосцирка. Какие к нему претензии могут быть? Но люди боятся, что их уволят. В январе у них уже была череда увольнений, около 60 % лишились работы. Сейчас там работает порядка 100 человек. Руководство меняли в Ростове, Рязани, Костроме – везде коллектив был сокращен», – описывает близкий к учреждению инсайдер.

Добавим, как стало известно ранее, сотрудники Росгосцирка написали заявление в полицию – они считают, что в 2015 году (тогда проходила проверка Росгосцирком екатеринбургского учреждения) екатеринбургский цирк недосчитался нескольких миллионов, якобы имеются признаки мошенничества и злоупотребления полномочиями. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что в конце прошлой недели такое заявление на самом деле поступило в подразделение ЭБиПК, сейчас проводится проверка.

По всем этим фактам получить официальный комментарий в Росгосцирке не удалось, в пресс-службе никто не отвечает. В Екатеринбургском цирке по городским номерам удалось застать только кассира, который, что очевидно, информацией полностью не владеет. Связаться с Анатолием Марчевским также не удалось – он все еще находится на лечении в больнице и, вероятно, пропустит завтрашнее заседание заксобрания, где он должен быть в статусе депутата.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 29.10.18

Репутация или кошелёк? Жильцы дома, который хотят снести ради филармонии, написали письмо в бюро Захи Хадид. / На время ноябрьских праздников изменится график движения электричек. / Тагильчане снова жалуются на ядовитые водоросли в водохранилище ‒ «лечить» водоем никто не торопится. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»