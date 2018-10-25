После назначения в екатеринбургский цирк нового руководителя Марчевский попал в больницу

В екатеринбургском цирке новый руководитель – Александр Авраменко, экс-директор цирка в Самаре. Анатолий Марчевский, который возглавлял цирк в Екатеринбурге, сейчас находится в больнице.

О новом назначении в екатеринбургском цирке со ссылкой на его сотрудников сообщает сайт 66.ru. По их информации, Авраменко уже приступил к работе, однако его должность еще не определена. Контракт Анатолия Марчевского был бессрочным, чтобы обойти этот момент, должность могут ликвидировать.

Анатолий Марчевский, который возглавил екатеринбургский цирк в 1994 году, сегодня не смог прокомментировать ситуацию. «Я на капельнице», – сообщил он корреспонденту РИА «Новый День». Сотрудники цирка от комментариев отказываются: телефон приемной отключен, в бухгалтерии говорят, что не уполномочены общаться с прессой, в кассах уверяют, что их в такие дела не посвящают. Не удалось получить комментарий и в Росгосцирке – телефон пресс-службы этого учреждения на протяжении нескольких часов не отвечает.

В здание корреспондентов агентства пускать отказались, однако сотрудники цирка рассказали, что накануне приезжал некий антикризисный управляющий из Москвы, а Марчевского уволили якобы из-за возраста, в этом году ему исполнилось 70 лет.

Надзорные ведомства грозили закрыть цирк с 1 ноября за нарушение правил пожарной безопасности. Анатолий Марчевский ранее заявлял, что просил Росгосцирк выделить средства на покупку сигнализации и устранение всех нарушений, которые нашли МЧС. Однако в Росгосцирке ему отказывали, деньги в итоге перевели, но цирк все равно могут закрыть из-за того, что времени на устранение нарушений практически не осталось.

Екатеринбург, служба информации

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