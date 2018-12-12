Куда катится цирк. Миллиарды «неучтенки», двойные госзакупки и криминальные биографии в руководстве Росгосцирка (ФОТО, ВИДЕО, ДОКУМЕНТЫ)

Увольнение главы крупнейшей в мире цирковой компании – Росгосцирка Дмитрия Иванова подводит промежуточный итог в череде скандалов с громкими отставками директоров региональных цирков и создает предпосылки для еще больших потрясений: нецелевое использование федерального имущества, поддельные дипломы у руководства, подозрительные двойные закупки, взяточничество, двойные кассы и даже «угон» здания республиканского цирка. Эти и другие подробности – только в нашем спецрасследовании.

Начало конца

Об отставке экс-министра культуры Удмуртии Дмитрия Иванова с поста генерального директора крупнейшей в мире цирковой компании корреспонденту «Нового Дня» стало известно еще 30 ноября этого года. В последнюю пятницу месяца сразу несколько источников сообщили, что Дмитрий Иванов переадресовал всех посетителей к своему заместителю Сергею Белякову и попрощался с коллегами. Отставка официально подтвердилась 5 декабря, но если в сухих официальных пресс-релизах главным мотивом увольнения указывается «смена места работы», то реальной причиной отставки в цирковом закулисье считается версия с вынесением Иванову выговора за неэффективную работу госпредприятия.

Выговор, объявленный Иванову министром культуры РФ Владимиром Мединским 11 октября, в немалой степени связан со скандалом вокруг омского цирка, закрытого до 1 декабря этого года по требованию прокуратуры, установившей в ходе его проверки более 80 нарушений в системе пожарной безопасности. Причем здание было капитально отремонтировано к 300-летию города всего два года назад. Выходит, нарушения изначально были заложены либо на стадии проекта, либо на них попросту закрыли глаза при приемке работ и введении цирка в эксплуатацию.

После трагедии в кемеровской «Зимней вишне» именно этот повод – нарушение противопожарной безопасности – взял на вооружение Иванов для увольнений директоров филиалов в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Рязани, Туле и Воронеже. Это наводит на подозрения, что руководство Росгосцирка намеренно подложило свинью региональным директорам. Одним из подтверждений этому служат выступления в прессе Анатолия Марчевского, который больше года не мог выпросить у Росгосцирка денег на модернизацию противопожарных систем Екатеринбургского цирка.

Объективным же основанием для объявления Владимиром Мединским скандального и последнего выговора Иванову стали итоги комплексной проверки Росгосцирка Министерством культуры РФ в сентябре 2018 по заявлению депутата Госдумы Антона Гетты, координирующего в возглавляемом Владимиром Путиным Общероссийском народном фронте проект «За честные закупки». Он обратил внимание Владимира Мединского, что здания 14 (из 40) цирков госкомпании находятся в критическом и даже аварийном состоянии как раз по причине отсутствия финансирования из Росгосцирка. При этом доходы от незаконного распоряжения федеральным имуществом госкомпании утекают в руки «третьих лиц».

Очевидно, никаких выводов Иванов ни для себя, ни для доверенной ему госструктуры не сделал, поскольку всего через месяц после октябрьского выговора общественность потряс новый скандал. В Астрахани 16 ноября оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД задержали назначенного Ивановым финансового директора Астраханского государственного цирка, назвавшегося «сочинским пиратом», при получении им взятки в 85 тысяч рублей от предпринимателя за разрешение торговать в фойе цирка булочками и лимонадом. К претензиям ОНФ о незаконной аренде федерального имущества без согласования с собственником и проведения тендера добавилось еще и вымогательство – словом, цирк, да и только.

Вероятно, это и заставило Мединского принести Иванова в жертву – и уволить. Исполняющим обязанности директора стал «серый кардинал» Росгосцирка и давний «подельник» Дмитрия Иванова Сергей Беляков, сделавший карьеру в госкомпании не без помощи поддельного диплома 1996 года о высшем образовании в Красноярском коммерческом институте. При помощи фальшивого документа он затем получил не только еще один диплом о втором высшем образовании, но даже научную степень кандидата социологических наук.

Хотя в беседе с корреспондентом «Нового Дня» Беляков назвал это домыслами, у редакции появилось доказательство, что по иску прокуратуры в отношении Белякова возбуждено судебное производство в Октябрьском районном суде Ижевска как раз по вопросу фальшивого диплома. Первое заседание в ноябре 2018-го ответчик прогулял и повторно вызван для дачи показаний 21 декабря текущего года.

Криминальное чтиво

Судя по открытым данным, имена вышеупомянутых руководителей Росгосцирка еще в 2011 году засветились в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По опубликованной известным ижевским журналистом Андреем Коновалом версии, речь идет деле №11/26 от 30.06.2011 года, возбужденном УФСБ РФ по Удмуртии.

Забегая вперед, отметим, что сам Дмитрий Иванов в беседе с корреспондентом «Нового Дня» припомнил существование упомянутого дела, пояснив, что оно было закрыто по причине «отсутствия события преступления». Учитывая, что за пять лет с момента публикации материалов в 2013 году ни одного иска о защите деловой репутации от героев расследования против Андрея Коновала не поступало, есть высокая степень вероятности, что изложенные события происходили в действительности. В то же время редакции РИА «Новый День» удалось разыскать очевидца, проходившего свидетелем по упомянутому уголовному делу. «Меня вызывали на допрос по этому делу, так что могу подтвердить, что следствие проводилось. К несчастью, как это часто бывает в нашей стране, оно было спущено на тормозах. По всей видимости, из-за вмешательства Александра Волкова, бывшего в то время президентом Удмуртии», – рассказал наш свидетель.

Итак, если верить опубликованным материалам, поводом к возбуждению в 2011 году уголовного дела в отношении директора Госцирка Удмуртии (на тот момент) Дмитрия Иванова и директора Ижевского государственного зоопарка Сергея Белякова послужил фиктивный договор на организацию гастролей.

30 июня 2011 года УФСБ по Удмуртии возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по факту заключения в 2007 году фиктивного договора между ГУП «Госцирк Удмуртии» и ООО «Премьера Плюс». По условиям контракта, ООО «Премьера Плюс» обязалась оказать услуги по организации и проведению цирковой программы Московского цирка на общую сумму 3,5 млн рублей, говорится у Коновала. Примечательно, что руководителем цирка был Дмитрий Иванов, а директором ООО – жена Белякова Марина Кузьмина, оформленная на работу в том же цирке гимнасткой.

Судя по упомянутым выше материалам, по этой же схеме Ижевский госцирк заплатил «Премьере Плюс» более 18 млн руб. якобы за приобретение и аренду светозвукового оборудования. О фиктивности этих договоров свидетельствует то, что речь в них идет о том же самом оборудовании, которое было установлено при сдаче цирка в эксплуатацию в 2003 году. Вместе с тем к договору поставки на 10 млн рублей и к договорам аренды отсутствовала спецификация поставляемого и сдаваемого в аренду оборудования. Кроме того, в ежеквартальных балансах ООО «Премьера Плюс» того времени активы на 10 млн рублей не обнаружились.

Там также упоминается, что инициаторы уголовного дела из республиканского УФСБ неоднократно предлагали следователям Следственного комитета Федорову и Камашеву дополнительно возбудить против Белякова еще четыре уголовных дела. В том числе за злоупотребление должностными полномочиями, неуведомление вышестоящего Министерства имущественных отношений Удмуртии о заключении крупных сделок и другие нарушения закона «Об унитарных государственных предприятиях».

Однако должной раскрутки дело не получило. Источники «Нового Дня» в цирковой среде полагают, что ход расследования застопорился не без помощи действовавшего в то время президента Удмуртии Александра Волкова, повысившего Дмитрия Иванова до ранга республиканского министра культуры в 2009 году и пытавшегося избежать коррупционного скандала в собственном правительстве.

Одним местом да на четырех креслах

Даже если предположить, что изложенное у Коновала – плод его буйной журналистской фантазии, то объяснить задокументированные двойные госзакупки в Санкт-Петербурге, где Иванов и Беляков за государственный счет дважды покупают у династии Запашных один и тот же спектакль для цирка на Фонтанке, чьим-то вымыслом не получается при всем желании.

Следует уточнить, что на момент написания материала свое кресло в кабинете первого заместителя гендиректора в Росгосцирке Сергей Беляков одновременно совмещает еще с тремя: он же директор – художественный руководитель ФГБУК «Большой Санкт-Петербургский государственный цирк», он же директор – художественный руководитель в филиале ФКП «Росгосцирк» «Большой Санкт-Петербургский государственный цирк» и он же директор обособленного подразделения в ФКП «Росгосцирк» «Большой Санкт-Петербургский государственный цирк».

В 2016 году, невзирая на многочисленные протесты питерских политиков и деятелей культуры, Владимир Мединский добился присоединения самостоятельного цирка на Фонтанке к структуре Росгосцирка и санкционировал ликвидацию этого ФГБУК «в форме присоединения» к ФКП «Росгосцирк» в качестве филиала. С учетом вышесказанного ответственным за проведение операции был и остается Сергей Беляков.

Особый интерес из перечисленных должностей Белякова вызывает его директорство во ФГБУК «Большой Санкт-Петербургский государственный цирк». В распоряжении редакции «Нового Дня» оказалась копия постановления Росимущества по Санкт-Петербургу № 644-Р об изъятии государственного имущества у ФГБУК «Большой Санкт-Петербургский государственный цирк», а именно: здания легендарного цирка Чинизелли на Фонтанке, цирковой гостиницы и земельных участков под ними с одновременной передачей объектов в пользование госкомпании ФКП «Росгосцирк».

И вот передача имущества произошла, перевод сотрудников в Росгосцирк состоялся, но лишившийся манежа и зрительного зала ФГБУК под руководством Белякова продолжает вести энергичные закупки материальных ценностей и творческих произведений для цирка на Фонтанке, среди которых представления братьев Запашных.

Судя по данным официального портала госзакупок, для развлечения питерской публики с февраля по апрель 2017 года одну и ту же программу братьев Запашных под названием «ЦиркUS 2.0» у ФГУП «Большой Московский цирк» (на Вернадского) одновременно закупали и ликвидируемый ФГБУК (закупка № 31704724416) на 27,940 млн руб. (подписанты Сергей Беляков и Татьяна Запашная в статусе заместителя директора) и сам Росгосцирк (закупка № 12122091, подписанты Дмитрий Иванов и Татьяна Запашная уже в статусе и.о. директора) на 22,352 млн руб.

Интересно отметить, что Татьяна Запашная – мать директора цирка на Вернадского Эдгарда Запашного – совмещает свои родительские функции с управленческими в государственном предприятии (ФГУП «Большой Московский цирк»). Запашные действуют настолько смело, будто антикоррупционное законодательство цирковой династии совершенно не касается.

По той же схеме и в то же время Иванов и Беляков (один со счета Росгосцирка, другой со счета ликвидируемого ФГБУК) прикупили для цирка на Фонтанке один и тот же номер из представления, который для Росгосцирка назывался «Шамбала» и стоил 5,060 млн руб. (закупка № 0373100075717000002, подписант Дмитрий Иванов), а для ликвидируемого ФГБУК он же фигурировал в закупке как «Шамбола» и стоил уже 6,325 млн руб. (закупка № 31704693809, подписант Сергей Беляков).

Поскольку закон прямо запрещает не обладающим имуществом ликвидируемым федеральным предприятиям осуществлять закупки, то на языке правоохранительных органов это может трактоваться не иначе как «отмывание бюджета». Весьма интересно, какое именно юрлицо продавало зрителям билеты на эти представления и в какой пропорции выручка от них распределялась между возглавляемыми Беляковым филиалом ФКП «Росгосцирк», которому отошло легендарное здание цирка Чинизелли на Фонтанке, и ликвидируемым ФГБУК.

С заявлением о хищении бюджетных средств в особо крупном размере ФКП «Росгосцирк» президент Межрегионального творческого объединения цирковых коллективов Михаил Скибин обратился к директору ФСБ Александру Бортникову еще в апреле 2018 года (текст имеется в редакции), однако по непонятным причинам конкретных действий вроде вызова заявителя на допрос не предпринято до сих пор.

С учетом регулярности и масштабов сотрясающих Росгосцирк скандалов, деятельность госкомпании заслуживает внимательного изучения со стороны столичных правоохранительных органов и приглядеться есть к чему. Например, к нецелевому использованию федерального имущества.

Двойное дно и миллиарды неучтенки

По оценкам члена Межрегионального творческого объединения цирковых коллективов Ольги Булатовой, объем неучтенных доходов в госкомпании может превышать 5 млрд руб. «По самым скромным подсчетам, в одном только Санкт-Петербургском цирке выручка от услуг фотографирования, катания на животных, детского аквагрима и прочих ежемесячно приносит не менее 10 миллионов рублей. И все это без кассовых аппаратов и чеков! Если перемножить сумму на 12 месяцев и на 42 филиала госкомпании Росгосцирк, получится не менее 5 миллиардов рублей наличными», – говорит Булатова.

Контроль над сборами осуществляет директор филиала Росгосцирка под названием «Цирк Сервис» Татьяна Бушкова. При ее руководстве на территории региональных цирков развернулась бойкая базарная торговля. В курском цирке торгуют шубами, женскими трусиками и бюстгальтерами, в фойе Брянского цирка – рыбой, в Ставропольском – индийскими приправами. Все это складывается в миллиарды рублей неучтенной налички, неуплаченных налогов и арендных платежей от использования федерального имущества.

В архивах судебной картотеки корреспонденту «Нового Дня» удалось найти показательное подтверждение незаконного распоряжения федеральным имуществом для организации незаконной же торговли на территории региональных цирков. Речь идет о деле № А12-14900/2017 Арбитражного суда Волгограда, в ходе которого судом железобетонно установлено, что ФКП «Росгосцирк» в лице своего филиала «Цирк Сервис» без уведомления Росимущества и без проведения каких либо торгов незаконно распоряжается федеральной собственностью для организации частной торговли на территории Волгоградского цирка.

Отправленный в отставку командой Иванова-Белякова директор Ростовского цирка Дмитрий Резниченко рассказал «Новому Дню», как это происходит: «Сначала вышел приказ Иванова 1547/п от 5 декабря 2016 года (копия имеется в распоряжении редакции), которым он передал полномочия «Цирк Сервису» и сторонним лицам, сократив при этом всех штатных сотрудников буфетной торговли».

Задержание «эмиссаров» Иванова-Белякова-Бушковой с поличным при получении взятки в Астрахани на фоне упомянутого решения волгоградского суда проливает свет на не вполне законные технологии «работы с клиентами».

К кому уехал цирк

Обсуждая карьерные перспективы уволенного Дмитрия Иванова, источники «Нового Дня» в цирковой среде полагают, что он вернется в родной ижевский цирк, предусмотрительно «угнанный» им из возглавляемой им госкомпании. Практически одновременно с лишением цирка на Фонтанке самостоятельности и включением его в структуру Росгосцирка из состава филиалов государственной цирковой компании волшебным образом исчез тот самый Госцирк Удмуртии, с которого начиналась карьера Иванова и Белякова.

Вообще-то здание заново отстроенного в 2003 году Ижевского цирка (на 22,5%, а это 238 млн руб., профинансированного за счет федерального бюджета) исчезло из федеральной собственности дважды. По данным акта проверки Счетной палаты РФ от 2015 года (имеется в распоряжении редакции) «без согласования с собственником федерального имущества распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 27 декабря 2004 года №1420-р недвижимое имущество циркового комплекса […] общей площадью 16 090,8 кв. метров, построенное в том числе за счет федерального бюджета, полностью закреплено на праве хозяйственного ведения за вновь созданным государственным унитарным предприятием «Государственный цирк Удмуртии».

Еще при строительстве ижевского цирка межбюджетные отношения центра и региона никак не были оформлены, и 238 млн руб. федеральных бюджетных рублей бесследно исчезли.

Во второй раз, и уже окончательно, Ижевский государственный цирк исчез из структуры государственной компании Росгосцирк уже при руководстве Дмитрия Иванова в 2017 году. То ли по личной невнимательности премьер-министра Дмитрия Медведева (утверждавшего устав), то ли еще по каким причинам, в день утверждения новой редакции Устава Росгосцирка 9 июня 2017 года Ижевский филиал Росгосцирка окончательно испарился из состава госкомпании.

Только вот никаких распоряжений или актов со стороны федерального правительства не подписано и не опубликовано (см. акт Счетной палаты), в связи с чем возникает подозрение, что Иванов просто «подмахнул» устав в Минкульте, а там проявили или невнимательность, или заинтересованность. Вместе с тем, по данным открытых источников, директором Госцирка Удмуртии является брат тещи Дмитрия Иванова Андрей Лещинский.

Самарские «индейцы» штурмуют Екатеринбург

Чем глубже в Росгосцирк, тем ярче криминал. Одним из советников гендиректора Росгосцирка (по экономической безопасности) стал Василий Браташ, в биографии которого всплыло криминальное прошлое с реальным тюремным сроком.

В цирковой среде Браташ запомнился по роли Рыжего в клоунском дуэте с Владимиром Довейко, выступавшим в самарском цирке в конце восьмидесятых, но запомнился под своей настоящей фамилией Масютин. Свою нынешнюю фамилию Браташ позаимствовал у Юлии Браташ, с которой, по его словам, некоторое время состоял в браке.

Учитывая, что в российской брачной традиции мужья весьма редко берут фамилии жен, случай Масютина-Браташа заслуживает особого внимания. Среди артистов цирка бытует мнение, что Масютин сменил фамилию, чтобы замести следы своего уголовного прошлого. В беседе с корреспондентом «Нового Дня» он подтвердил, что сидел в тюрьме.

После освобождения, уже под новой фамилией, Масютин вернулся в цирк, причем на должность директора департамента по экономической безопасности Росгосцирка, а еще через некоторое время «воскрес» в Самаре уже в качестве директора местного цирка. Примечательно, что всего через год после назначения Браташа в возглавляемое им культурное учреждение вторглись судебные приставы с обвинением в неуплате 3 млн рублей налога с прибыли. По данным самарских СМИ, против него было возбуждено уголовное дело, однако ему удалось избежать второй судимости, как пишут, «в связи с деятельным раскаянием».

Его сменщиком в директорском кресле самарского цирка стал сын главы Куйбышевского района 28-летний коммерсант Александр Авраменко, промышлявший торговлей и арендой недвижимости. Кроме того, что новоиспеченный директор столкнулся с тем же Госпожнадзором (по поводу отсутствия пожарной сигнализации, что и сегодня происходит в других филиалах РГЦ) и провалил аттестацию директоров, ничем особенным этот «антикризисный менеджер» не отметился – и был уволен.

Сейчас самарский дуэт пытается получить контроль над лучшим во всей структуре Росгосцирка Екатеринбургским цирком по сценарию, обкатанному ранее в Воронеже, Рязани, Ставрополе и Ростове-на-Дону и многих других городах. Учитывая, что екатеринбургский филиал один из самых кассовых в системе Росгосцирка, интерес к уральской жемчужине более чем очевиден.

Напомним, в конце октября генеральный директор Росгосцирка Дмитрий Иванов объявил о сокращении должности директора екатеринбургского цирка с 25 декабря и отозвал доверенность на осуществление деятельности филиала. Сам Марчевский (бессменный директор цирка с 1994 года) отказался ставить подпись под приказом о сокращении, оказавшись на больничном.

По версии самого Анатолия Марчевского, его сокращение связано с попытками топ-менеджмента госкомпании Росгосцирк провести кадровую зачистку и расставить лояльных директоров для будущего передела циркового рынка под интересы крупных прокатчиков. По данным источников «Нового Дня» в цирковых кругах, речь идет о сотнях миллионов рублей. Например, подобный гонорар в прошлый новогодний сезон был собран Королевским цирком Гии Эрадзе за время гастролей в Екатеринбурге.

«Я убежден, что сегодня [руководителями Росгосцирка] «крышуется» частный бизнес, зарабатывающий на федеральном имуществе, – говорит Марчевский. – Здесь серьезные будут разборки, похлеще, чем у меня».

Конфликт в екатеринбургском цирке

Минкульту не до конкурса

В беседе с корреспондентом «Нового Дня» мастер циркового искусства заслуженный артист России Андрей Ковгар рассказал, что за время руководства Росгосцирком группой Иванова-Белякова сокращены тысячи сотрудников, расформированы номера и исчезли целые жанры.

«Губительная политика руководства Росгосцирка напоминает мне поведение слонов в посудной лавке, беспощадно уничтожающих кадровый потенциал, уникальные цирковые номера, коллективы и даже целые жанры. Это не иначе как зачистка манежей в интересах крупных прокатчиков. Отставка Иванова не решает проблемы глобально при оставлении у руля Сергея Белякова. И меня беспокоит, что Министерство культуры до сих пор не объявило конкурс на место Иванова. Это значит, что в декабре им сейчас не до этого, а когда к февралю они придут в себя после новогодних праздников, им будет уже не до того и Беляков с поддельным дипломом закрепится в своей должности и окончательно добьет цирк», – подытожил Андрей Ковгар.

Екатеринбург, Максим Фадейков

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