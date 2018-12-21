Гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков избегает суда за поддельный диплом (Документы)

Занявший кресло уволенного гендиректора ФКП «Росгосцирк» Дмитрия Иванова Сергей Беляков отказался явиться в Октябрьский районный суд Ижевска на допрос по поводу поддельного диплома о высшем образовании.

Череду сотрясающих российский цирк скандалов продолжает сюжет с фальшивым образованием генерального директора Росгосцирка Сергея Белякова. Его предшественник на этом посту Дмитрий Иванов был уволен после выговора министра культуры Владимира Мединского на фоне скандала в Астрахани, где с поличным при получении взятки был задержан один из назначенных Ивановым финансовых директоров местного цирка. А накануне российский миллиардер Михаил Гуцериев заявил, что подает на Эдгарда Запашного судебный иск за клевету: «Я хочу поставить этого хама на место», – заявил Гуцериев «Коммерсант FM». Ранее «Новый День» писал о скандале с увольнением руководителя екатеринбургского цирка Анатолия Марчевского.

Сегодня в Октябрьском районном суде Ижевска должен был начаться процесс по поводу поддельного диплома, с которого началась карьера в государственной цирковой компании ее нынешнего гендиректора, однако на процесс Сергей Беляков не явился уже во второй раз. Официальная версия «ненадлежащее извещение ответчика»; начало слушаний отложено на 22 января 2019 года.

В беседе с корреспондентом «Нового Дня» историю с поддельным дипломом Красноярского коммерческого института сам Сергей Беляков назвал «домыслами и слухами», однако у редакции появились разоблачительные подтверждения. Во-первых, ответ Рособрнадзора об отсутствии сведений о первом высшем образовании Белякова в федеральной информационной системе.

Во-вторых, появился ответ самого вуза, известного сейчас как Сибирский федеральный университет. «Сообщаем, что данных об обучении Белякова Сергея Григорьевича 14.12.1973 года рождения, по специальности «Экономика и управление на предприятии торговли и общественного питания» в Красноярском коммерческом институте в архиве СФУ не обнаружено. Согласно книге выдачи дипломов Диплом серии ЭВ №257682, регистрационный номер 895 от 20.06.1996 Белякову Сергею Григорьевичу не выдавался», – говорится в ответе за подписью директора архива СФУ Заббаровой.

В свое время именно при помощи фальшивого диплома 31-летний Сергей Беляков стал директором цирка в Нижнем Тагиле в 2004 году, откуда через два года перебрался в Ижевск, где с тем же поддельным дипломом устроился директором государственного зоопарка, а затем и руководителем государственного цирка Удмуртии. Отметим, что в этот ижевский период имя Сергея Белякова засветилось в качестве подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о хищениях в размере более 100 млн руб. со счетов удмуртского госцирка по фиктивным договорам. Подробности всех схем читайте здесь и в блоге ижевского журналиста Андрея Коновала.

Любопытно, что во время криминальных событий (с 2005 по 2010 годы) при помощи фальшивого диплома Белякову удалось поступить в удмуртский филиал РАНХиГС и легализовать высшее образование в 2009 году. Тем не менее, в перспективе удовлетворения иска о фальшивом дипломе в ижевском суде, вновь назначенном на 22 января 2009 года, Белякову грозит ответственность по части 3 ст. 327 УК РФ за использование заведомо подложного документа, максимальное наказание по которой составляет арест на срок до 6 месяцев.

Ижевск, Максим Фадейков

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