«Это оскорбление и хамство!» Росгосцирк потряс интимный скандал в руководстве госкомпании с участием и.о. гендиректора (АУДИО)

В Сети опубликована аудиозапись беседы с участием, предположительно, и.о. гендиректора Росгосцирка Сергея Белякова и бывшего директора Большого Санкт-Петербургского цирка «На Фонтанке» Михаила Смородкина. Редакция не ручается за достоверность, однако, судя по комментариям участников, разговор действительно имел место быть.

На аудиозаписи Сергей Беляков в форме нецензурной брани намекает на интимные отношения между бывшим гендиректором Росгосцирка Дмитрием Ивановым и главным режиссером этой же госкомпании дрессировщицей Таисией Корниловой. «Если бы Иванов был бы не трусом, если бы немножко, да, то все бы они давно стояли бы у нас на цырлах. Все бы [женщина легкого поведения] выполняли то задание, которое давали бы мы им. А он [женщина легкого поведения] трус, понимаешь, начинает заигрывать со всеми. Таисия Анатольевна… папироски тоненькие… водки бы с вами выпить, [женщина легкого поведения]. [Были интимные отношения?], [Были интимные отношения!]», – говорит Беляков собеседнику (вся нецензурная брань заменена на более литературные синонимы, – прим. ред.).

Скандальное высказывание и.о. гендиректора Росгосцирка

Упоминаемая в беседе главный режиссер ФКП «Росгосцирк» Таисия Корнилова была шокирована публикацией аудиозаписи, назвав слова Белякова хамством. «Я слышала запись и могу вам сказать, что теперь с Сергеем Григорьевичем Беляковым буду разговаривать только в присутствии адвоката. Я очень расстроилась от того, что человек за глаза про меня говорит такие вещи. Во-первых, я водку не пью – это оскорбление, во-вторых, этот мат и тот самый глагол, который он употребил в отношении меня… Я еще не слышала всей записи, но сейчас это звучит как оскорбление и хамство. Когда вся расшифровка будет опубликована, буду разбираться с ним по-другому», – прокомментировала артистка.

Второй участник разговора Михаил Смородкин подтвердил факт встречи, затруднившись припомнить обстоятельства и предположив, что она состоялась в рабочем кабинете Сергея Белякова в управлении Росгосцирка. «В кабинете у него я встречался с ним, может, даже 6 декабря. Не помню дату. На прошлой неделе встречался, на позапрошлой встречался. В его рабочем кабинете, скорее всего. О многом говорили, в первую очередь о работе». Сергей Беляков отказался от подтверждений, переадресовав корреспондента «Нового Дня» в пресс-службу Росгосцирка.

Собственные источники «Нового Дня» в цирковой среде обсуждают версию, что публикация записи могла бы быть выгодна одновременно и Михаилу Смородкину, пытающемуся вернуться в цирковую жизнь после увольнения из Санкт-Петербургского цирка «На Фонтанке», и Сергею Белякову, давно метящему в освободившееся кресло гендиректора госкомпании. «Вероятно, кто-то из них таким образом пытается подставить другого в борьбе за кресло уволенного Дмитрия Иванова, – считает собеседник «Нового Дня». – Но кто именно, пока не ясно. По нашей информации, на должность гендиректора претендует Михаил Смородкин».

Напомним, гендиректор Росгосцирка Дмитрий Иванов подал в отставку в конце ноября после выговора от министра культуры Владимира Мединского и с тех пор его должность остается вакантной. На высокий пост также могут претендовать и бывшие директора региональных филиалов госкомпании, ранее уволенных Ивановым по сокращению. В силу трудового законодательства руководство обязано предложить сокращаемым сотрудникам все вакантные должности, в том числе и высшие.

Санкт-Петербург, Максим Фадейков

Санкт-Петербург. Другие новости 18.12.18

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