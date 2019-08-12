Новый директор Екатеринбургского цирка приедет из Тулы (ФОТО)

Новым директором Екатеринбургского государственного цирка с 12 августа назначена Тамара Бортникова. До этого назначения она возглавляла Тульский и Рязанский государственные цирки.

Как сообщает пресс-служба Росгосцирка, Тамара Бортникова родилась в Рубцовске Алтайского края. С красным дипломом окончила музыкальное отделение Алтайской академии культуры и искусств, через несколько лет – экономический факультет Алтайского государственного университета по специальности «Антикризисное управление». В 2005 году открыла первое в регионе агентство праздников полного цикла. В октябре 2017 года возглавила Тульский государственный цирк.

Напомним, в феврале руководство Росгосцирка объявило об увольнении прежнего директора, депутата заксо Анатолия Марчевского «за нарушение исполнения трудовых обязанностей». Суть нарушений врио гендиректора Росгосцирка Сергей Беляков не объяснил. Сейчас на сайте екатеринбургского цирка имени директора нет вообще. Вместо него в рубрике «Руководство» указан советник генерального директора по работе с филиалами ФКП «Росгосцирк» Александр Авраменко.

Добавим, что зимой часть депутатов заксо заявляли о намерении инициировать передачу здания екатеринбургского цирка в собственность региона, но потом внезапно отказались обсуждать с журналистами эту тему.

Фото с официального сайта Росгосцирка

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