«Пойду зажигать!» – директор екатеринбургского цирка оставила свой пост

Директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова объявила коллективу о своем уходе с должности.

Запись с прощальной встречи Тамара Бортникова выложила в своем телеграм-канале. На видео она объясняет коллегам, что уходит «делать большие праздники и фестивали в Москве». «Это моя любимая работа, и непременно вас туда позову. Пусть строители ремонтируют, бухгалтерия сводит отчеты, а я, молодая и красивая, с опытом работы, пойду зажигать!» – сказала директор, покидая Росгосцирк.

Напомним, Тамару Бортникову назначили директором Екатеринбургского государственного цирка в августе 2019 года. До этого назначения она возглавляла Тульский и Рязанский государственные цирки. В своем интервью «Новому Дню» после назначения Бортникова сказала: «Моя задача – обеспечить в нашем цирке эффективную работу всего коллектива, интересные события, чтобы у нашего зрителя всегда был повод прийти в цирк и почувствовать себя долгожданным гостем».

Сейчас в екатеринбургском цирке идет реконструкция. Ожидается, что он откроется только в 2026 году.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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