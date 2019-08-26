Тамара Бортникова: Екатеринбургский цирк останется в федеральной собственности

Ситуация вокруг Екатеринбургского государственного цирка на протяжении почти целого года оставалась напряженной. В октябре руководить им вместо Анатолия Марчевского был назначен Александр Авраменко, советник генерального директора по работе с филиалами ФКП «Росгосцирк». В декабре в заксобрании заговорили о передаче здания екатеринбургского цирка в собственность региона. Обстановка стала меняться в лучшую сторону только в 2019 году. Несколько месяцев назад Анатолий Марчевский также получил должность советника и.о. гендиректора Росгосцирка, а недавно новым директором Екатеринбургского цирка была назначена Тамара Бортникова – в прошлом директор Тульского цирка. Корреспондент РИА «Новый День» встретился с Тамарой Сергеевной и побеседовал о том, почему цирку лучше оставаться в федеральной собственности, когда в нем будет сделан капитальный ремонт и чего зрителям ждать в новом сезоне.

– Тамара Сергеевна, добрый день! Первое, на что обращаешь внимание при чтении вашей биографии, – это упоминание о том, что вы получили образование по специальности «Антикризисное управление». Можно ли считать ваше назначение признаком того, что екатеринбургский цирк находится в непростой ситуации?

– Свое первое образование я получила в Алтайской академии культуры и искусств, которую окончила с отличием. Мне с самого начала очень нравилась моя профессия, но управление в сфере культуры – это очень тонкий процесс, требуются особые знания, которых поначалу мне не хватало, поэтому я решила получить вторую специальность. Сейчас моя задача – это обеспечить в нашем цирке эффективную работу всего коллектива, интересные события, чтобы у нашего зрителя всегда был повод прийти в цирк и почувствовать себя долгожданным гостем.

– В чем заключаются ваши первоочередные задачи?

– Постараемся уже в ближайшее время сделать так, чтобы горожане увидели изменения к лучшему. Мы уже начали готовить выставку к 100-летнему юбилею со дня основания государственных цирков в России, важнейшего для нас события. В августе 1919 года все цирки России были объявлены государственными. Уже скоро в нашем цирке состоится открытие нового сезона, который начнется с большого благотворительного представления.

– Что необычное увидят зрители цирка в новом сезоне?

– Сезон – это целый год! Нас ожидают встречи с новыми цирковыми программами, ближайшая премьера «Белые львы Африки» состоится 14 сентября. Надеюсь, что в конце 2019 года мы примем детский международный фестиваль, где зрители увидят будущих звезд цирка со всей планеты. Мы уверены, этот фестиваль станет большим событием в цирковом мире. Мы хотим сделать наш цирк одним из лучших. Места хватит для всех, а гостеприимным Урал был всегда. Мы продолжим эту традицию.

– Будет ли в екатеринбургском цирке собственная труппа, и если нет, то почему? Такова политика руководства федеральной компании?

– Стратегия развития творческого потенциала ФКП «Росгосцирк» включена в единую стратегию компании до 2024 года, и будет представлена вниманию общественности, как только пройдет защита в Министерстве культуры.

– Как часто вы общаетесь с бывшим руководителем екатеринбургского цирка Анатолием Марчевским?

– Анатолий Павлович сейчас – федеральный чиновник, советник исполняющего обязанности генерального директора Росгосцирка Владимира Леонидовича Шемякина. У Анатолия Павловича сейчас в работе два крупных проекта, один из них – детский цирковой фестиваль, а второй – «Цирк на сцене». И, конечно, он помогает мне решать все возникающие задачи.

– Планируется ли в Екатеринбургском цирке аудиторская проверка, изучение финансовой деятельности прежних руководителей?

– Аудиторские проверки проводились ранее несколько раз, поэтому сейчас в этом нет необходимости.

– В прошлом году свердловский губернатор Евгений Куйвашев и часть депутатов заксобрания высказывали идею, что было бы неплохо перевести наш цирк из федеральной собственности в собственность региональную, что вы об этом думаете?

– Такие идеи периодически рождаются то в одном, то в другом регионе, и есть успешные примеры, но не все. Цирковой конвейер – это большая живая система, в которой все взаимосвязано. Есть федеральная компания «Росгосцирк», которая объединяет в себе имущественный комплекс, а главное – артистов. Надеюсь, что все останется так, как есть. Не менее важно активное взаимодействие региональных и городских властей с цирком, что позволяет достигнуть очень высоких результатов работы в решении социальных проблем или, например, в решении задач капитального ремонта объектов. Недавно я посетила филиал Росгосцирка, Нижнетагильский государственный цирк, вот лучший пример успеха, где благодаря совместной работе местной власти и госкомпании зрители приходят в один из лучших цирков страны!

– Как скоро ожидать капитального ремонта в екатеринбургском цирке?

– Мы уже стоим в плане на капремонт в ближайшие годы. Точечные меры могут несколько улучшить ситуацию, но некоторые вопросы можно решить только с помощью капремонта. На какие-то суммы можно будет опираться только тогда, когда будет согласован проект капремонта. В здании нужна замена всех инженерных систем, зрительного зала и закулисной.

– В прежние годы здесь проходил фестиваль мировой клоунады, будет ли он снова?

– Фестивали в нашем цирке непременно будут, и не только клоунады. Поэтому следите за новостями, за нашей афишей, и обязательно приходите в цирк! И еще одна задача, над которой мы работаем – открытость цирка для зрителя, активный диалог по любым вопросам. Сайт, чаты, социальные сети дают возможность услышать каждого, помочь, если это необходимо, порадовать конкурсами и розыгрышами, чтобы всегда был приятный повод узнать о цирке чуть больше.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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