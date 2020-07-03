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Пятница, 3 июля 2020, 16:55 мск

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На реконструкцию Екатеринбургского цирка выделят 2,4 млрд рублей

Председатель правительства РФ постановил выделить средства из федерального бюджета на реконструкцию нескольких государственных цирков, в том числе – Екатеринбургского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего Екатеринбургскому цирку до 2024 года выделят 2 млрд 401 млн 580 тысяч рублей, в том числе 87 млн 500 тысяч рублей – на проектные изыскания. В 2022 на цирк потратят 440 млн рублей, в 2023 году – 900 млн рублей, в 2024 году – 974 млн 80 тысяч рублей.

Напомним, в августе 2019 года новый директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова заявила «Новому Дню»: «Мы уже стоим в плане на капремонт в ближайшие годы. Точечные меры могут несколько улучшить ситуацию, но некоторые вопросы можно решить только с помощью капремонта. На какие-то суммы можно будет опираться только тогда, когда будет согласован проект капремонта. В здании нужна замена всех инженерных систем, зрительного зала и закулисной».

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