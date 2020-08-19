Весной 2022-го Екатеринбургский цирк закроется на два года

Во втором квартале 2022 года Екатеринбургский цирк надолго закроется для зрителей: в нем начнется капитальный ремонт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила на пресс-конференции директор цирка Тамара Бортникова. Она пока не может точно назвать все виды предстоящих работ, так как проектно-сметная документация будет готовиться с января 2021 года. Но, по опыту ее работы в других цирках, полный капремонт от фундамента до крыши займет не менее двух лет.

Напомним, в конце июня председатель правительства РФ Михаил Мишустин постановил выделить средства из федерального бюджета на реконструкцию нескольких государственных цирков, в том числе – Екатеринбургского. Всего Екатеринбургскому цирку до 2024 года выделят 2 млрд 401 млн 580 тысяч рублей, в том числе 87 млн 500 тысяч рублей – на проектные изыскания. В 2022 на цирк потратят 440 млн рублей, в 2023 году – 900 млн рублей, в 2024 году – 974 млн 80 тысяч рублей.

В августе 2019 года, вскоре после своего назначения в Екатеринбург, Тамара Бортникова заявила «Новому Дню»: «Мы уже стоим в плане на капремонт в ближайшие годы. Точечные меры могут несколько улучшить ситуацию, но некоторые вопросы можно решить только с помощью капремонта. На какие-то суммы можно будет опираться только тогда, когда будет согласован проект капремонта. В здании нужна замена всех инженерных систем, зрительного зала и закулисной».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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