Реконструкция екатеринбургского цирка затянется до 2026 года

Екатеринбургский государственный цирк откроется после реконструкции только в 2026 году. Раньше назывались другие сроки – конец 2024-го или 2025-й.

Пресс-служба «Единого заказчика в сфере строительства» сообщила, что администрация города выдала разрешение на реконструкцию только в феврале 2024 года.

Сейчас строители демонтируют отделочные покрытия, старые инженерные системы и оборудование арены цирка. Уже смонтированы временные электроснабжение и отопление, ведется подготовка к усилению колонн и балок перекрытий. «После реконструкции цирка в здании появятся обновленные репетиционные и тренировочные залы для артистов и хореографов. Для содержания животных построят новый блок помещений. Кроме этого, уникальный купол и фасады здания цирка украсит архитектурная подсветка. Завершить его реконструкцию планируется в 2026 году», – рассказали в пресс-службе компании.

Во время реконструкции в цирке заменят несущие конструкции, а также все внутренние инженерные и слаботочные системы. Основные несущие элементы здания цирка будут сохранены, в частности, решетчатый ажурный купол, являющийся визитной карточкой не только цирка, но и всего Екатеринбурга.

Напомним, здание Екатеринбургского цирка на пересечении улиц Куйбышева и 8 Марта было построено в 1980 году. Авторы проекта – Николай Никитин (архитектор Останкинской телебашни в Москве) и Юлиан Шварцбрейн из Центрального научно-исследовательского института экспериментального проектирования зрелищных зданий и спортивных сооружений.

Градостроители придумали уникальную крышу, которая стала архитектурной достопримечательностью Екатеринбурга. Несущий внешний ажурный купол через систему металлических тяг держит внутренний – рабочий купол. Подобных сооружений в мире всего два – еще одно находится в Бразилии, построенное по проекту известного латиноамериканского архитектора Оскара Нимейера.

По конструкции Екатеринбургский цирк считается одним из лучших в Европе. Кроме того в здании прекрасная акустика, что позволяет проводить на арене музыкальные концерты.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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