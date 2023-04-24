300 фактов о Екатеринбурге. Уникальная ажурная крыша цирка

Факт № 89. Современное здание Екатеринбургского цирка на пересечении улиц Куйбышева и 8 Марта было построено в 1980 году. Авторы проекта – Николай Никитин (архитектор Останкинской телебашни в Москве) и Юлиан Шварцбрейн из Центрального научно-исследовательского института экспериментального проектирования зрелищных зданий и спортивных сооружений.

Градостроители придумали уникальную крышу, которая стала архитектурной достопримечательностью Екатеринбурга. Несущий внешний ажурный купол через систему металлических тяг держит внутренний – рабочий купол. Подобных сооружений в мире всего два – еще одно находится в Бразилии, построенное по проекту известного латиноамериканского архитектора Оскара Нимейера.

По конструкции Екатеринбургский цирк считается одним из лучших в Европе. Кроме того в здании прекрасная акустика, что позволяет проводить на арене музыкальные концерты. Сейчас городской цирк закрыт на капитальный ремонт, который продлится до конца 2024 года.