В мэрии Екатеринбурга решают, где заложить «молодежную» капсулу времени

Власти Екатеринбурга пока не решили, где будет заложена современная капсула времени – с посланиями в будущее от молодежи. Этот вопрос находится в работе, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии. Но капсулу точно заложат до конца 2023 года, так как это событие приурочено к 300-летию города.

Напомним, в честь юбилея Екатеринбурга будут заложены две капсулы времени. Первая капсула – историческая. Это газовый ресивер от завода «Уралхиммаш», пролежавший в земле 50 лет и прекрасно сохранившийся. В советский контейнер из нержавеющей стали положили новое послание горожан в будущее. Завтра, 18 ноября, на Плотинке состоится торжественная церемония закладки исторической капсулы. Ее вскроют в следующий юбилей города – в 2073 году.

Вторая капсула – современная. Контейнер изготовлен из черного углепластика с эмблемой 300-летия Екатеринбурга. В него положили послания екатеринбуржцев в возрасте от 14 до 35 лет. Эту посылку в будущее предлагается вскрыть через 25 лет – в 2048 году.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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