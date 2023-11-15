В Екатеринбурге упаковали капсулу времени с посланием в 2073 год (ФОТО)

На Уралхиммаше сегодня заполнили новую капсулу времени, которую заложат на Плотинке в исторический день рождения Екатеринбурга – 18 ноября. Запечатанный контейнер вскроют в 2073 году, когда город будет праздновать 350-летие.
В течение полугода сотрудники музея истории Екатеринбурга собирали пожелания горожан по наполнению капсулы времени. В итоговом перечне 28 позиций. В том числе:
энциклопедия Екатеринбурга;
современная карта города с неофициальными топонимами;
медицинская маска как символ пандемии-2020;
генплан города;
лист цен, актуальных на ноябрь 2023 года;
образцы денежных знаков, в том числе 5-тысячная купюра с видами Екатеринбурга;
смартфон с закачанной информацией о городе;
афиша культурных событий Екатеринбурга;
жесткий диск с видеоинтервью со случайными прохожими;
итоги социально-экономического развития города 2023 года;
пакеты с семенами разных растений и образец уральской земли;
воздух и вода из Исети в металлических контейнерах;
информация о первом новорожденном екатеринбуржце в 2023 году;
газета «Вечерний Екатеринбург» с публикацией о вскрытии первой капсулы времени 18 августа 2023 года;
журнал «Урал»;
банковская карта «Уралочка»;
текст поздравления президента РФ;
еще одна афиша – к 300-летию Екатеринбурга;
настольная книга руководителя учреждения образования;
зеркальце с фестиваля «Уральская ночь музыки»;
флаг с символикой 300-летия, побывавший в космосе;
пластинка с композициями Свердловской филармонии;
послание жителям Екатеринбурга 2073 года.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев от себя положил бейдж на матчи ФК «Урал», а глава Екатеринбурга Алексей Орлов – бейдж посетителя Международного фестиваля университетского спорта (прошел взамен отмененной Универсиды-2023), медаль к 300-летию Екатеринбурга и диск с записью детского хора «Созведие». Спикер свердловского парламента Людмила Бабушкина положила в капсулу книгу «Сказы Бажова» и сборник уральских поэтов.
Все вещи запечатали в полиэтиленовые мешки – как и полвека назад. После заполнения капсулы рабочие закрыли контейнер крышкой, закрутили болты и закачали внутрь инертный газ аргон. Запечатанный резервуар с посланием поместят в ту же шахту, из которой извлекли советскую капсулу времени в августе. Затем колодец закроют и забетонируют на 50 лет.
Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Дарья Деменева, Степан Фатхиев
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