В Екатеринбурге упаковали капсулу времени с посланием в 2073 год (ФОТО)

На Уралхиммаше сегодня заполнили новую капсулу времени, которую заложат на Плотинке в исторический день рождения Екатеринбурга – 18 ноября. Запечатанный контейнер вскроют в 2073 году, когда город будет праздновать 350-летие.

В течение полугода сотрудники музея истории Екатеринбурга собирали пожелания горожан по наполнению капсулы времени. В итоговом перечне 28 позиций. В том числе:

энциклопедия Екатеринбурга;

современная карта города с неофициальными топонимами;

медицинская маска как символ пандемии-2020;

генплан города;

лист цен, актуальных на ноябрь 2023 года;

образцы денежных знаков, в том числе 5-тысячная купюра с видами Екатеринбурга;

смартфон с закачанной информацией о городе;

афиша культурных событий Екатеринбурга;

жесткий диск с видеоинтервью со случайными прохожими;

итоги социально-экономического развития города 2023 года;

пакеты с семенами разных растений и образец уральской земли;

воздух и вода из Исети в металлических контейнерах;

информация о первом новорожденном екатеринбуржце в 2023 году;

газета «Вечерний Екатеринбург» с публикацией о вскрытии первой капсулы времени 18 августа 2023 года;

журнал «Урал»;

банковская карта «Уралочка»;

текст поздравления президента РФ;

еще одна афиша – к 300-летию Екатеринбурга;

настольная книга руководителя учреждения образования;

зеркальце с фестиваля «Уральская ночь музыки»;

флаг с символикой 300-летия, побывавший в космосе;

пластинка с композициями Свердловской филармонии;

послание жителям Екатеринбурга 2073 года.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев от себя положил бейдж на матчи ФК «Урал», а глава Екатеринбурга Алексей Орлов – бейдж посетителя Международного фестиваля университетского спорта (прошел взамен отмененной Универсиды-2023), медаль к 300-летию Екатеринбурга и диск с записью детского хора «Созведие». Спикер свердловского парламента Людмила Бабушкина положила в капсулу книгу «Сказы Бажова» и сборник уральских поэтов.

Все вещи запечатали в полиэтиленовые мешки – как и полвека назад. После заполнения капсулы рабочие закрыли контейнер крышкой, закрутили болты и закачали внутрь инертный газ аргон. Запечатанный резервуар с посланием поместят в ту же шахту, из которой извлекли советскую капсулу времени в августе. Затем колодец закроют и забетонируют на 50 лет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Дарья Деменева, Степан Фатхиев

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