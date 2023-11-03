В мэрии Екатеринбурга раскрыли секрет церемонии закладки новой капсулы времени

В мэрии Екатеринбурга рассказали, как будут закладывать капсулу времени в исторический день рождения города – 18 ноября. Церемония начнется в 13:00 в Историческом сквере. Контейнер с посланием в будущее будет спущен в ту же шахту, из которой капсулу времени достали 18 августа. Затем рабочие закроют крышку колодца и забетонируют. Чтобы бетон качественно схватился в минусовую температуру, над капсулой установят временный шатер с тепловыми пушками.

«Содержимое капсулы времени будет включать предметы, символизирующие сегодняшний день Екатеринбурга: официальную информацию о городе, много видео- и фотоматериалов. Предметный ряд составлен с учетом пожеланий горожан, которые они высказали на сайте 300-летия Екатеринбурга», – сообщили в городском управлении культуры.

Как ранее писал «Новый День», в качестве резервуара для послания в 2073 год будет использована та же самая капсула из нержавеющей стали, которую 50 лет назад изготовили сотрудники СвердлНИИхиммаша и завода «Уралхиммаш». Полвека назад свердловчане положили послание в газовый ресивер, и он оказался очень надежным. За время нахождения в земле на нем даже не заржавели болты, а положенные внутрь предметы отлично сохранились. Извлеченную капсулу демонстрировали в музее истории Екатеринбурга на выставке «Вскрытие покажет». Сейчас резервуар подготовлен к новой консервации. «Продолжив свое путешествие сквозь время, капсула сама станет одним из элементов послания», – считают в мэрии.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ранее заявлял, что 18 ноября будут заложены две капсулы: старый резервуар из советского времени и современный контейнер из черного углепластика с эмблемой 300-летия Екатеринбурга. В современную капсулу планируют положить послания от молодежи.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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