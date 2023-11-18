300 лет – 300 фактов. Портрет Екатеринбурга от редакции РИА «Новый День»

Екатеринбург сегодня отмечает исторический день рождения. Ровно 300 лет назад состоялся пробный пуск кузнечных молотов Екатеринбургского завода-крепости. 18 ноября 1723 года считается официальной датой основания будущей столицы Урала.

К юбилею любимого города редакция РИА «Новый День» придумала рубрику «Екатеринбург – 300». В ней мы собрали самые интересные и неожиданные факты о нашем мегаполисе. Знали ли вы, что когда-то на месте Екатеринбурга было море? А что в космосе летает одноименный астероид? Что основатели города Василий Татищев и Вильгельм де Геннин, чьи бронзовые изваяния стоят рука об руку, на самом деле терпеть не могли друг друга? Где жил «царский» крокодил Коля и в чем секрет знаменитой слойки «Свердловская»? Все ответы найдете здесь.

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