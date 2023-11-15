300 фактов о Екатеринбурге. Музей Павла Бажова

Факт № 298. В Екатеринбурге работает уникальный музей знаменитого уральского писателя Павла Бажова.

Дом на улице Архиерейской (современная улица Чапаева) писатель начал строить в 1911 году после женитьбы на Валентине Александровне Иваницкой. В 1914 г. семья Бажовых переехала в новый одноэтажный четырехкомнатный дом и жила в нем (с небольшими перерывами во время Гражданской войны) до 1968 года.

В 1969 году, через 19 лет после смерти писателя, в его доме был открыта для посетителей мемориальная экспозиция.

Рабочий кабинет Павла Бажова

Дом-музей П.П. Бажова является памятником культуры федерального значения. Современная экспозиция музея, созданная в 1968 г. авторским коллективом (заведующая музеем А.И. Рязанова, главный хранитель И.И. Степанова, вдова писателя В.А. Бажова) следует принципу мемориальности. Практически вся обстановка сохранена именно такой, какая она была при жизни писателя: рабочий кабинет он же спальня супругов Бажовых, столовая и одновременно семейная гостиная, коридор с конторкой, за которой П.П. Бажов писал сказы. В этих комнатах с 1968 года экспозиция коренным образом не менялась. В конце 1980-х под руководством заведующей музеем Н.П. Тарасовой в южной комнате была воссоздана обстановка комнаты младшей дочери Бажовых Ариадны – теперь это детская.

В 2013 году под руководством заведующего музеем Г.А. Григорьева северная комната была переоборудована для проведения временных выставок и встречи гостей.

Особым объектом показа и полноправным участником экспозиции музея П.П.Бажова является его мемориальный сад с надворными постройками. Здесь растут березы, липы, рябина, черемуха, вишня, яблони – все это было посажено семьей Бажовых. Сохранились любимые писателем скамейки под рябиной и столик под липой.