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Четверг, 16 ноября 2023, 15:29 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Режиссера первого спектакля театра кукол расстреляли как врага народа

Факт № 299. Официальной датой основания Театра кукол в Екатеринбурге считается 6 ноября 1932 года, тогда было принято соответствующее постановление горисполкома – в том числе благодаря группе энтузиастов-кукольников, которые на сцене ТЮЗа поставили спектакль «Степка-растепка».

Первой работой непосредственно театра кукол стал спектакль «Письмо из Италии» в постановке режиссера Риммы Андреевича Смельского. Позже это имя было удалено из афиш и архивных документов театра, так как в годы репрессий Р.А. Смельский был объявлен врагом народа и расстрелян.

В первые годы театр часто был на грани закрытия, а труппу неоднократно распускали. Своей сцены и здания у актеров не было тридцать лет. Труппа вела кочевой образ жизни: у артистов была старая грузовая машина, обтянутая брезентом, позже уступившая место загазованному автобусу-инвалиду.

В 1950-е наконец появилось небольшое помещение на Ленина, 15, где четыре угловых окна первого этажа занимали и мастерские, и репетиционные, и бухгалтерия. Там же был и зрительный зал. На втором этаже – жилые квартиры. С увеличением репертуара места в театре хронически не хватало. Зато именно этот период считается годами творческого становления театра: труппа пополнялась молодыми актерами, а репертуар – спектаклями.

В знакомое всем екатеринбуржцам здание на Мамина-Сибиряка театр переехал только в 1964 году. На открытии сыграли «Катькин день».

Сегодня Екатеринбургский театр кукол известен по всей России и за ее пределами. Театр проводит фестиваль «Петрушка Великий», на который собираются лучшие представители кукольных театров из разных городов и стран.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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