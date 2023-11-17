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Пятница, 17 ноября 2023, 15:17 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Первый День города

Факт № 300. Традиция праздновать День города в современном формате зародилась полвека назад. 18 ноября 1973 года Свердловск пышно отметил 250-летие. Тогда в честь юбилея был открыт Исторический сквер. В нем разбили парк с аллеями и «садом камней», а в восстановленных зданиях бывшего Екатеринбургского завода-крепости расположились музеи. Тогда же на Плотинке заложили первую капсулу времени. Как и полагается, ее вскрыли в августе 2023 года, и нашли внутри много интересного – советские сувениры, книги, подшивки газет и журналов, пленки с записями голосов почетных граждан и обращение к потомкам.

К 250-летию Свердловска приурочили вручение городу ордена Ленина и установили Краснознаменную группу на Плотинке (теперь памятник находится на Уралмаше), а также открыли Дворец молодежи. Основными площадками празднования тогда стали ККТ «Космос» и зал Свердловской филармонии.

В 1987 году дату празднования Дня города перенесли на лето. С тех пор торжество проходит в третью субботу августа. В этом году 300-летие Екатеринбурга праздновали целую неделю.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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