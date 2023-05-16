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Вторник, 16 мая 2023, 10:28 мск

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На Уралмаше восстановили Краснознаменную группу (ФОТО)

Фото: администрация Екатеринбурга

На площади Первой Пятилетки на Уралмаше завершаются работы по реконструкции Краснознаменной группы. Исторический памятник практически готов. На постаменте установлены стилизованные ярко-красные железные «знамена», которые поддерживают орден Ленина. Пока скульптуру от посторонних глаз скрывает забор. Его уберут по мере готовности конструкции.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, официального открытия Краснознаменной группы не планируется. Реконструкция памятника проводилась за счет средств меценатов, сумма не разглашается. Однако известно, что возвращение Краснознаменной группы – подарок девелоперов на 300-летие города.

Советский памятник почти 40 лет простоял на Плотинке – Краснознаменная группа была установлена в 1974 году в честь награждения Свердловска орденом Ленина за выдающуюся роль в индустриализации страны, значительный вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков и в связи с 250-летием со дня основания города. В 2013 году накануне зимней Олимпиады в Сочи скульптура была демонтирована, а на ее месте установили часы, отсчитывающие время до начала Зимних Игр. В разобранном виде Краснознаменная группа много лет хранилась на складе МБУ «ВОИС», и все это время жители неоднократно обращались к властям с просьбой восстановить советский памятник. В 2022 году мэрия провела опрос горожан по выбору нового места для Краснознаменной группы, и большинство из проголосовавших выбрали площадь Первой Пятилетки.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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