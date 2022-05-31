Екатеринбуржцы отправили Краснознаменную группу на Уралмаш

Администрация Екатеринбурга подвела итоги голосования по выбору площадки для Краснознаменной группы. 41,8% проголосовавших одобрили идею установить композицию на площади Первой Пятилетки.

На втором месте площадка на пересечении улицы Гагарина и проспекта Ленина – 31,1% голосов. Территорию на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей выбрали 14% респондентов, а площадке на пересечении улиц Героев России и Стрелочников отдали предпочтение 13,1% проголосовавших, сообщает мэрия. Отметим, варианта установить группу на прежнее место, на Плотинке, в опросе не было.

Краснознаменную группу убрали из центра Екатеринбурга в 2013 году, сейчас памятный знак находится на реставрации в Первоуральске. «Новый День» опросил людей на улице, куда, по из мнению, нужно поставить советский символ, их мнения – в нашем видеосюжете.

Куда поставить Краснознаменную группу

Екатеринбург, Марина Иванова

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