Управление Госохраны памятников разрешило установить Краснознаменную группу на Уралмаше

Управление Госохраны объектов культурного наследия Свердловской области разрешило разместить Краснознаменную группу на площади 1-й пятилетки.

Проведенная экспертиза установила, что установка группы не повредит объектам культурного наследия федерального значения на площади 1-й пятилетки: зданию заводоуправления Уралмаша, жилому дому по адресу ул. Ильича, 2, и гостинице «Мадрид» (ул. Машиностроителей, 4).

В документе, опубликованном на сайте управления, говорится, что установка памятного знака «Краснознаменная группа» в непосредственной близости к зданиям эпохи конструктивизма не предусмотрена, поэтому никакого влияния на них она не окажет. Место размещения памятного знака и дизайн-проект его облика были согласованы распоряжением Главархитектуры города от 6 февраля 2023 года.

«Памятный знак «Краснознаменная группа» является собственностью МО «город Екатеринбург» и размещается на землях общего пользования. Проектной документацией предусматривается максимальное сохранение существующего рельефа местности и восстановление благоустройства после окончания производственных работ в увязке с существующими отметками местности», – говорится в заключении эксперта.

Как уже сообщал «Новый День», Краснознаменную группу убрали из центра Екатеринбурга в 2013 году, затем памятный знак находился на реставрации в Первоуральске. В мае 2022 года администрация Екатеринбурга подвела итоги голосования по выбору площадки для Краснознаменной группы. 41,8% проголосовавших одобрили идею установить композицию на площади Первой Пятилетки. На втором месте – площадка на пересечении улицы Гагарина и проспекта Ленина – 31,1% голосов. Территорию на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей выбрали 14% респондентов, а площадке на пересечении улиц Героев России и Стрелочников отдали предпочтение 13,1% проголосовавших. Варианта установить группу на прежнее место, на Плотинке, в опросе не было. «Новый День» тоже опросил людей на улице, куда, по их мнению, нужно поставить советский символ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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