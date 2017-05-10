Срок поиска арендаторов для памятника культуры «Гостиница «Мадрид» продлен

Публикации за 10.05.17

Аукцион на право арендовать находящийся в собственности государства памятник конструктивизма – здание бывшей гостиницы «Мадрид» на Уралмаше – отложен на полмесяца. Как правило, перенос аукциона означает отсутствие желающих принять в нем участие.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сообщение о продлении срока приема заявок опубликовано на официальном портале торгов. Если раньше аукцион был назначен на 25 мая, то теперь его перенесли на 9 июня.

Напомним, здание будет передано в аренду на 49 лет всего за 1 рубль в год. Такая практика была введена несколько лет назад для объектов культурного наследия, находящихся под угрозой полного разрушения, и применяется в том случае, если государство само не в состоянии позаботиться о них. При этом сумма задатка для участников аукциона составит 3 млн 512 тысяч 742 руб. Объект описан на сайте торгов предельно лаконично: «Нежилое административное здание, этажность: 7, а также подземных 1.Год завершения строительства – 1938 г. Общее состояние неудовлетворительное. Имеется теплоснабжение – центральное, состояние неудовлетворительное; водоснабжение центральное питьевое, состояние неудовлетворительное; канализация – центральная, состояние аварийное, электроснабжение – от городских сетей, скрытая проводка, состояние неудовлетворительное». Арендатор должен будет взять на себя обязательства по сохранению и содержанию здания.

Здание «Мадрида» было построено в 1933-1938 годах по проекту архитекторов Виктора Безрукова и Петра Оранского, последний стал впоследствии главным архитектором Свердловска. Также в проектировании принял участие знаменитый выпускник немецкой архитектурной школы «Баухауз» Бела Шефлер. Изначально дом должен был стать гостиницей, в которой нуждался только что пущенный машиностроительный гигант – завод «Уралмаш». В начале 30-х годов XX века на предприятие устремилось множество инженеров и конструкторов, которых нужно было где-то размещать. Однако уже в процессе строительства назначение здания изменилось: в СССР хлынули беженцы из Испании, в которой разразилась Гражданская война, а позже установился фашистский режим генерала Франко. Советские граждане горячо поддержали испанцев и отдали им новый дом. Тогда-то журналисты и прозвали его «Мадридом». В годы войны здесь располагался эвакогоспиталь, после – рабочее общежитие. В 1990-х годах общежитие закрыли. Потом на протяжении почти 20 лет в нем менялись арендаторы, но ни один «не потянул» здание полностью. Последние годы оно заколочено и просто разрушается.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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