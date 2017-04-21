Гостиницу «Мадрид» выставили на торги с арендной платой один рубль в год

Публикации за 21.04.17

Здание памятника конструктивизма «Гостиница «Мадрид» выставлено на торги. Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) ищет арендатора, готового вложить значительные средства в ремонтно-реставрационные работы.

Как сообщается на сайте АУИПИК, здание будет передано в аренду на 49 лет всего за 1 рубль в год. Такая практика была введена несколько лет назад для объектов культурного наследия, находящихся под угрозой разрушения, и применяется в том случае, если государство само не в состоянии позаботиться о нем. При этом сумма задатка для участников аукциона составит 3 млн 512 тысяч 742 руб. Сам аукцион состоится 25 мая.

Напомним, здание «Мадрида» было построено в 1933-1937 годах по проекту архитекторов Виктора Безрукова и Петра Оранского, который стал впоследствии главным архитектором Свердловска. Также в проектировании принял участие знаменитый выпускник немецкой архитектурной школы «Баухауз» Бела Шефлер. Изначально дом должен был стать гостиницей, в которой нуждался только что пущенный машиностроительный гигант – завод «Уралмаш». В начале 30-х годов XX века на предприятие устремилось множество инженеров и конструкторов, которых нужно было где-то размещать. Однако уже в процессе строительства назначение здания изменилось: в СССР хлынули беженцы из Испании, в которой разразилась Гражданская война, а позже установился фашистский режим генерала Франко. Советские граждане горячо поддержали испанцев и отдали им новый дом. Тогда-то журналисты и прозвали его «Мадридом». В годы войны здесь располагался эвакогоспиталь, после – рабочее общежитие. В 1990-х годах общежитие закрыли. Потом на протяжении почти 20 лет в нем менялись арендаторы, но ни один «не потянул» здание полностью. Последние годы оно просто разрушается

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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