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Екатеринбург

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Публикации за 10.02.17

Уральскую биеннале вновь могут провести в заброшенной гостинице – на этот раз в «Мадриде» на Уралмаше (ФОТО)

Уральскую биеннале вновь могут провести в заброшенной гостинице – на этот раз в «Мадриде» на Уралмаше (ФОТО)

Уральскую биеннале современного искусства могут провести в заброшенной гостинице «Мадрид» на Уралмаше. Официально площадки биеннале еще не названы и в ГЦСИ говорят лишь, что это будут «знаковые места для города», но источники из культурной среды отмечают, что «Мадрид» – один из основных вариантов.

Уральская 2017 года. Художники и кураторы со всего мира будут в разных вариациях интерпретировать «Новую грамотность»: биеннале будет посвящена труду и досугу недалекого будущего. Участники постараются предвосхитить изменения, которые в ближайшее время произойдут в общественной, экономической, культурной сферах.

Главная площадка биеннале пока не была объявлена, но известно, что еще с конца 2016 года организаторы биеннале и кураторы осматривают разные объекты в городе. По словам источников NDNews.ru, основной кандидат на проведение выставки – заброшенная гостиница «Мадрид» на Уралмаше.

Новый День: Уральскую биеннале вновь могут провести в заброшенной гостинице – на этот раз в ''Мадриде'' на Уралмаше (ФОТО)

«Это было бы красиво и логично. Сначала биеннале проводилась в заброшенной гостинице «Исеть», после чего все заговорили про ее реконструкцию и возможное превращение в арт-отель. И если сейчас вновь задействуют заброшенную гостиницу, а потом ее спасут, это будет хорошо и для биеннале, и для города», – говорят источники.

Однако в Уральском филиале ГЦСИ не спешат обнародовать даже варианты, которые сейчас рассматриваются. «Мы не подтверждаем, что гостиница «Мадрид» рассматривается как площадка для биеннале. Мы действительно с декабря смотрим разные площадки в городе, в том числе и те, на которых проводили прошлые биеннале – «Исеть», «Уральский рабочий». Но еще не сделали свой выбор. Могу только сказать: это будет знаковый объект для Екатеринбурга», – прокомментировала NDNews.ru заместитель директора по продвижению и связям с общественностью Уральского филиала РОСИЗО-ГЦСИ Ксения Балашова.

Новый День: Уральскую биеннале вновь могут провести в заброшенной гостинице – на этот раз в ''Мадриде'' на Уралмаше (ФОТО)

По словам Ксении, сейчас в ГЦСИ боятся спугнуть удачу: для того, чтобы биеннале прошла в историческом месте, потребуется немало согласований с владельцами, охранными организациями и городской администрацией.

Напомним, прошлая биеннале современного искусства прошла в Екатеринбурге в 2015 году. Тогда на откуп художникам . Посмотреть на один из главных символов конструктивизма изнутри пришли тысячи зрителей.

Между тем, истории «Исети» и «Мадрида» чем-то похожи. Здание «Мадрида» было построено в 1933-1937 годах по проекту архитекторов Виктора Безрукова и Петра Оранского, который стал впоследствии главным архитектором Свердловска. Также в проектировании принял участие знаменитый выпускник немецкой архитектурной школы «Баухауз» Бела Шефлер. Изначально дом должен был стать гостиницей, в которой нуждался только что пущенный машиностроительный гигант – завод «Уралмаш». В начале 30-х годов XX века на предприятие устремилось множество инженеров и конструкторов, которых нужно было где-то размещать. Однако уже в процессе строительства назначение здания изменилось: в СССР хлынули беженцы из Испании, в которой разразилась Гражданская война, а позже установился фашистский режим генерала Франко. Советские граждане горячо поддержали испанцев и отдали им новый дом. Тогда-то журналисты и прозвали его «Мадридом». В годы войны здесь располагался эвакогоспиталь, после – рабочее общежитие. В 1990-х годах общежитие закрыли. Потом на протяжении почти 20 лет в нем менялись арендаторы, но ни один «не потянул» здание полностью. Последние годы оно просто разрушается. Сейчас чиновники .

Новый День: Уральскую биеннале вновь могут провести в заброшенной гостинице – на этот раз в ''Мадриде'' на Уралмаше (ФОТО)

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 10.02.17

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