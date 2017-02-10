Уральскую биеннале вновь могут провести в заброшенной гостинице – на этот раз в «Мадриде» на Уралмаше (ФОТО)

Публикации за 10.02.17

Уральскую биеннале современного искусства могут провести в заброшенной гостинице «Мадрид» на Уралмаше. Официально площадки биеннале еще не названы и в ГЦСИ говорят лишь, что это будут «знаковые места для города», но источники из культурной среды отмечают, что «Мадрид» – один из основных вариантов.

Уральская биеннале современного искусства пройдет в Екатеринбурге с 14 сентября по 12 ноября 2017 года. Художники и кураторы со всего мира будут в разных вариациях интерпретировать «Новую грамотность»: биеннале будет посвящена труду и досугу недалекого будущего. Участники постараются предвосхитить изменения, которые в ближайшее время произойдут в общественной, экономической, культурной сферах.

Главная площадка биеннале пока не была объявлена, но известно, что еще с конца 2016 года организаторы биеннале и кураторы осматривают разные объекты в городе. По словам источников NDNews.ru, основной кандидат на проведение выставки – заброшенная гостиница «Мадрид» на Уралмаше.

«Это было бы красиво и логично. Сначала биеннале проводилась в заброшенной гостинице «Исеть», после чего все заговорили про ее реконструкцию и возможное превращение в арт-отель. И если сейчас вновь задействуют заброшенную гостиницу, а потом ее спасут, это будет хорошо и для биеннале, и для города», – говорят источники.

Однако в Уральском филиале ГЦСИ не спешат обнародовать даже варианты, которые сейчас рассматриваются. «Мы не подтверждаем, что гостиница «Мадрид» рассматривается как площадка для биеннале. Мы действительно с декабря смотрим разные площадки в городе, в том числе и те, на которых проводили прошлые биеннале – «Исеть», «Уральский рабочий». Но еще не сделали свой выбор. Могу только сказать: это будет знаковый объект для Екатеринбурга», – прокомментировала NDNews.ru заместитель директора по продвижению и связям с общественностью Уральского филиала РОСИЗО-ГЦСИ Ксения Балашова.

По словам Ксении, сейчас в ГЦСИ боятся спугнуть удачу: для того, чтобы биеннале прошла в историческом месте, потребуется немало согласований с владельцами, охранными организациями и городской администрацией.

Напомним, прошлая биеннале современного искусства прошла в Екатеринбурге в 2015 году. Тогда на откуп художникам отдали все 9 этажей заброшенной гостиницы «Исеть». Посмотреть на один из главных символов конструктивизма изнутри пришли тысячи зрителей.

Между тем, истории «Исети» и «Мадрида» чем-то похожи. Здание «Мадрида» было построено в 1933-1937 годах по проекту архитекторов Виктора Безрукова и Петра Оранского, который стал впоследствии главным архитектором Свердловска. Также в проектировании принял участие знаменитый выпускник немецкой архитектурной школы «Баухауз» Бела Шефлер. Изначально дом должен был стать гостиницей, в которой нуждался только что пущенный машиностроительный гигант – завод «Уралмаш». В начале 30-х годов XX века на предприятие устремилось множество инженеров и конструкторов, которых нужно было где-то размещать. Однако уже в процессе строительства назначение здания изменилось: в СССР хлынули беженцы из Испании, в которой разразилась Гражданская война, а позже установился фашистский режим генерала Франко. Советские граждане горячо поддержали испанцев и отдали им новый дом. Тогда-то журналисты и прозвали его «Мадридом». В годы войны здесь располагался эвакогоспиталь, после – рабочее общежитие. В 1990-х годах общежитие закрыли. Потом на протяжении почти 20 лет в нем менялись арендаторы, но ни один «не потянул» здание полностью. Последние годы оно просто разрушается. Сейчас чиновники думают, где взять деньги на реконструкцию исторического здания.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 10.02.17

Печальная статистика: Свердловская область продолжает вымирать. / «Берут по пятницам баллончики и едут трешевать», – откровения уволенной сотрудницы «Домашних денег» (ВИДЕО). / На улице Умельцев пятый раз за сезон прорвало трубу (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»