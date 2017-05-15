«Мадрид» или приборостроительный завод? Место проведения IV Уральской биеннале назовут в среду (ФОТО)

Публикации за 15.05.17

Место проведения IV Уральской индустриальной биеннале обещают презентовать в среду, 17 мая. Ранее среди возможных площадок указывалась заброшенная гостиница «Мадрид» на Уралмаше. Сейчас же вероятным вариантом стал Уральский приборостроительный завод в центре Екатеринбурга.

Уральская биеннале современного искусства пройдет в Екатеринбурге с 14 сентября по 12 ноября 2017 года. Художники и кураторы со всего мира будут в разных вариациях интерпретировать «Новую грамотность»: биеннале будет посвящена труду и досугу недалекого будущего. Участники постараются предвосхитить изменения, которые в ближайшее время произойдут в общественной, экономической, культурной сферах.

Главная площадка биеннале пока не была объявлена, но известно, что еще с конца 2016 года организаторы биеннале и кураторы осматривают разные объекты в городе. Как ранее писал NDNews.ru, основным кандидатом на проведение выставки была заброшенная гостиница «Мадрид» на Уралмаше.

Сейчас же у нее появился «конкурент» – Приборостроительный завод на улице Горького, 17. На сайте акции «Ночь музеев» он обозначен как одна из площадок, которая называется «Огни биеннале».

«Уральский филиал ГЦСИ-РОСИЗО приглашает зрителей к зданию Приборостроительного завода, который находится в самом центре Екатеринбурга. В качестве основной площадки 4-й Уральской индустриальной биеннале, завод станет территорией современного искусства на следующие несколько месяцев. Ночь музеев-2017 будет первым опытом общения команды и посетителей грядущей биеннале со зданием», – говорится в описании площадки на сайте Ночи музеев.

Известно, что на Ночи музеев Приборостроительный завод «оживят» при помощи специально созданного музыкального оформления и световой инсталляции.

В Уральском филиале ГЦСИ пока официально не подтвердили ни один из вариантов. В пресс-службе NDNews.ru сообщили, что назовут основную площадку биеннале в среду, 17 мая.

Напомним, прошлая биеннале современного искусства прошла в Екатеринбурге в 2015 году. Тогда на откуп художникам отдали все 9 этажей заброшенной гостиницы «Исеть». Посмотреть на один из главных символов конструктивизма изнутри пришли тысячи зрителей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 15.05.17

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