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Екатеринбург

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Публикации за 16.05.17

Теперь официально: биеннале пройдет в заброшенном здании Приборостроительного завода (ФОТО)

Теперь официально: биеннале пройдет в заброшенном здании Приборостроительного завода (ФОТО)

Организаторы назвали основную площадку Уральской биеннале современного искусства. Как и писал NDNews.ru, выставка и перформансы будут проходить в бывшем здании Уральского приборостроительного завода на набережной городского пруда. Впервые посетителей пустят на площадку на Ночи музеев.

Здесь и далее: фото ГЦСИ
Здесь и далее: фото ГЦСИ

Уральский филиал ГЦСИ официально подтвердил, что основной площадкой биеннале современного искусства в 2017 году на Горького, 17. В помещениях на набережной в центре Екатеринбурга разместятся основные экспозиции и пройдут перформансы. Завтра площадку откроют для СМИ. А посетителей в бывшее здание завода впервые пустят на Ночь музеев. Приборостроительный завод «оживят» при помощи специально созданного музыкального оформления и световой инсталляции – здесь на один день запустят перформанс «Огни биеннале».

Новый День: Теперь официально: биеннале пройдет в заброшенном здании Приборостроительного завода (ФОТО)

Уральская 2017 года. Художники и кураторы со всего мира будут в разных вариациях интерпретировать «Новую грамотность»: биеннале будет посвящена труду и досугу недалекого будущего. Участники постараются предвосхитить изменения, которые в ближайшее время произойдут в общественной, экономической, культурной сферах.

Новый День: Теперь официально: биеннале пройдет в заброшенном здании Приборостроительного завода (ФОТО)

Напомним, прошлая биеннале современного искусства прошла в Екатеринбурге в 2015 году. Тогда на откуп художникам . Посмотреть на один из главных символов конструктивизма изнутри пришли тысячи зрителей. Организаторы не исключали возможности, что и в 2017 году мероприятия пройдут в заброшенной гостинице – . Но впоследствии основной площадкой выбрали Приборостроительный завод.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.05.17

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