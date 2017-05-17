Зданию Приборостроительного завода на набережной продлили жизнь ради биеннале (ФОТО) / После выставки его снесут

Публикации за 17.05.17

Сегодня организаторы Уральской индустриальной биеннале современного искусства презентовали основную площадку, на которой пройдут главные выставки и перфомансы, – заброшенное здание Уральского приборостроительного завода. Здесь царит полнейшая разруха: стены внутри частично обрушены, нет ни света, ни отопления. Но уже через три месяца художники из разных стран оживят пространство силами искусства. Правда, ненадолго. После биеннале здание завода снесут. На его месте построят элитный жилой комплекс.

История вопроса

Как гласит историческая справка, первое здание завода на улице Горького, 17 было построено в конце 1930-х годов. Предполагалось, что в краснокирпичной постройке разместится библиотека им. Белинского, но планам не суждено было сбыться. В 1941 году на Горького, 17 эвакуировали московский Завод №214 Наркомата Авиационной промышленности, который тут и остался. А в 60-х годах ближе к набережной городского пруда появилось еще одно здание – туда и переместили основное приборостроительное производство. Здание из красного кирпича тоже осталось за заводом, там шла подготовка материалов для основного производства. И как говорят собственники зданий сегодня, туда нельзя заходить без защитных костюмов и респираторов – в здании экологически небезопасно.

В 2014 году Уральский приборостроительный завод перенесли в Арамиль, где он работает по сей день. А здание в центре Екатеринбурга осталось пустовать. С начала 2014 года решался вопрос – что же делать с постройками на набережной в центре города. Предполагалось частично их снести, частично – преобразовать. Проводилось несколько конкурсов на поиск девелоперов.

В итоге сегодня зданиями бывшего завода владеет компания Prinzip, которая и пустила сюда почти на полгода организаторов биеннале.

На биеннале задействуют все этажи и двор комплекса

Как рассказала сегодня журналистам комиссар Уральской индустриальной биеннале Алиса Прудникова, для нее Приборостроительный завод – не только хорошая площадка для осуществления всего задуманного на биеннале.

«У меня на Приборостроительном заводе работал дед. Но производство было настолько засекреченным, что ни мои родители, ни я не знаем, чем именно он занимался. Неизвестно также и что производили на заводе. Нет никаких документов, которые бы это рассказали», – отметила Алиса Прудникова.

Но заброшенный завод – то, что нужно для индустриальной биеннале. Тем более тема этого года – «Новая грамотность» – отсылает к труду и досугу недалекого будущего. И будет логично искать связь будущего с недавним прошлым, с тайнами производства. Чтобы докопаться до секретов завода, кураторы уже начали поиск героев, которые могли бы рассказать что-то интересное про работу на заводе, про его историю.

«Если у вас есть истории, фотографии, документы, связанные с заводом, мы будем очень рады все это посмотреть, послушать историю. В случае с «Исетью» и Городком чекистов на прошлой биеннале мы тоже делали исторический проект. Но там было проще. А сейчас мы работаем с супер-секретным объектом, и хочется приоткрыть его тайны для гостей биеннале», – рассказала Алиса Прудникова.

Что касается самого здания, то художникам придется несладко. Сегодня в здании нет ни тепла, ни света. Есть вода, но нет канализации. По признанию комиссара, это самое сложное в бытовом плане здание, с которым когда-либо работали на биеннале. Но к сентябрю эти вопросы постараются уладить.

На первом этаже завода во время биеннале разместится входная группа, гардероб, кафе и книжный магазин. Второй и третий этажи отдадут художникам. В одной галерее второго этажа разместится программа арт-резиденций – там будут созданы проекты художников по итогам их посещения 22 уральских городов. В другой галерее – основной проект «Новая грамотность», над которым будет работать художник Жоан Рибас. Участники биеннале сейчас решают – что из внутренней архитектуры сохранить, а какие стены снести.

К слову, есть на заводе пространства, которые точно сохранят. Например, буфет, который сохранился таким, каким был много лет назад: с советскими весами, гирьками и даже копейками в блюдце для сдачи. «Тут мы разве что пыль смахнем», – отметила Алиса Прудникова.

Также будут организованы пространства для наблюдений за Екатеринбургом с непривычных ракурсов: часть высоких окон здания выходят прямо на набережную и пруд – отсюда город видели раньше только заводчане.

Во дворе Приборостроительного завода, между зданиями 30-х и 60-х годов постройки организуют отдельное пространство. Оно начнет работать еще до открытия биеннале – в июне. Все лето здесь будут идти концерты на двух сценах, пикники, маркеты и прочие мероприятия под открытым небом. Частично сюда переедет афиша летнего дворика ГЦСИ.

После биеннале завод разберут по кирпичику

По сути биеннале станет «прощальной вечеринкой» для завода. Сразу после окончания проекта, в декабре, здание начнут разбирать. Компания-застройщик Prinzip, в собственности которой находится весь комплекс, возведет на месте секретного производства элитный жилой комплекс с видом на городской пруд.

«Это здание в том виде, в каком оно существует сегодня, не приспособить ни под что. Поэтому мы будем его сносить. Вообще снос бы начался летом, если бы нас не попросили провести здесь биеннале. Разбирать придется по кирпичику, потому что рядом резиденция губернатора, набережная. Потом здесь будет построен жилой комплекс. Это будет невысокое здание в классической архитектуре, но оно не будет похоже на нынешнее здание завода», – рассказал NDNews.ru директор компании-застройщика Prinzip Геннадий Черных.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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